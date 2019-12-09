Под Офисом президента установили три палатки

8 декабря под Офисом президента провели акцию "Высадка на Банковой". Приурочили к переговорам в Париже 9 декабря. Там будут встречаться президенты Украины Владимир Зеленский, России - Владимир Путин, Франции - Эммануэль Макрон и канцлер Германии - Ангела Меркель. Так пытаются напомнить украинскому гаранту, что за его действиями следят. По мнению активистов, это смотивирует Зеленского не идти на уступки российскому агрессору и отстаивать украинские интересы.

В 18:30 под Офисом президента, расположенного на ул. Банковой, 11, в правительственном квартале Киева, собрались полтысячи человек.

- Для меня "красная линия" - это предел здравого смысла, которую переходить нельзя, - говорит Денис Любченко, 24 года, активист Всеукраинской общественной организации "Солидарная молодежь". - Надеюсь, что эта встреча пройдет продуктивно для нас, а не для Путина. Но я помню его (Зеленского. - ГПУ) встречу с Трампом и понимаю, что нашему президенту будет боязно что-то требовать.

Со стороны Институтской активисты монтируют передвижной кинотеатр и пункт обогрева. Туда идут, чтобы записаться в караул на ночь. Справа, с ул. Лютеранской, ставят импровизированную кухню, где можно выпить кофе и чаю.

- Зеленский следит за акциями протеста и реагирует на них. Он видит, что общество не даст ему делить государство, продавать нашу землю, - говорит ветеран войны Ярослав Лысенко. - Мне кажется, Украина вообще еще не видела всю мощь своих граждан, а эта власть уже показала, что не защищает наших интересов.

Полиция контролирует подходы к Банковой. Периодически не дает занести бочки и дрова под Офис президента.

Две бочки таки появились во дворе. Активисты говорят, что это и обогрев, и намек власти.

- Зеленский психологически слабее Путина. Тот опытный политик, может нашего президента развести. Тогда будет ужасный сценарий из возможных, - говорит Ярослав Лютый, бывший боец батальона им. генерала Кульчицкого.

Напротив бочки стоит бывший политзаключенный крымский татарин 32-летний Исмаил Рамазанов:

- Для меня "красная линия" - сама встреча с Путиным. Ему надо или вмазать, или хоть в морду плюнуть. Хотя Зеленский - слабый человек, и не удивлюсь, что он ему руку пожмет, - говорит Рамазанов.

- "Красные линии" - это наша независимость, армия, язык и вера. То есть все, что было создано за пять лет, - говорит киевлянка Любовь Николаевна.

- Жаль, что за это время нашлись люди, которые пытаются нас покрасить. Жаль, что снова на свободе все эти Лукаши и Портновы, которые были причиной предыдущего Майдана, - добавляет.

В это время на сцене выступают политики и общественные активисты.

- Я вообще против политики, которую проводит нынешний президент. Лично мои "красные линии" - продажа земли и сдача территории, - говорит киевлянка Лилия. Фамилии не называет. - Я - оптимистка и считаю, что новости будут хорошими.

Вокруг бочки греются мужчина и три женщины. Их окружают фотографы. Треска дров и их разговоров не слышно за щелчками фотоаппаратов.

В воздухе клубится дым.

- О, запахло Майданом, - говорит кто-то сзади.

После 21:00 становится холодно, поднимается ветер.

- Принесла бутерброды для людей. В прошлый раз поехала сюда, а домой в Крым уже вернуться не смогла, - говорит волонтер Оксана Лебедь, 49 лет.

Напротив дверей в Офис президента студенты собирают три палатки.

- Будем стоять, в зависимости от того, что завтра произойдет. Но верим, что Украина победит. Если - нет, то победу будет делать активное меньшинство, - говорят.

Для тех, кто остался на ночь, выступают украинские рок-группы.

Ночь на Банковой прошла без инцидентов. Там остаются около сотни активистов.

"Палаточный городок функционирует. Хорошие люди, хорошее настроение. Надеемся, в Париже президент чувствует наше плечо", - пишет в "Фейсбуке" координатор Движения сопротивления 42-летний Михаил Басараб.

20 тысяч участников акции "Красные линии для Зе" пришли 5 декабря на площадь Независимости в Киеве. Ее организовали "Батькивщина", "Свобода" и "Европейская солидарность". Во время митинга в пятого президента Петра Порошенко бросили яйцом. Не попали.

- Вече, которое собирается на Майдане - не протестное. Это вече поддержки Украины. Чтобы Россия, Франция, Германия услышали - мы за эти "красные линии" не выйдем, - говорит Порошенко. - Мы четко знаем, что нужно Украине.