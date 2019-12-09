Под Офисом президента установили три палатки

 
Ексклюзивы
1/5
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1476
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 648
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 486
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 225
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4365
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9360
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20025
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6813
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 396
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3205
Фото
Все фото
4
3
2
2
2
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 504
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 9360
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2538
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2655
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6813
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 342
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
вторник, 10 декабря 2019 07:50

Под Офисом президента установили три палатки

  Комментировать
 

8 декабря под Офисом президента провели акцию "Высадка на Банковой". Приурочили к переговорам в Париже 9 декабря. Там будут встречаться президенты Украины Владимир Зеленский, России - Владимир Путин, Франции - Эммануэль Макрон и канцлер Германии - Ангела Меркель. Так пытаются напомнить украинскому гаранту, что за его действиями следят. По мнению активистов, это смотивирует Зеленского не идти на уступки российскому агрессору и отстаивать украинские интересы.

В 18:30 под Офисом президента, расположенного на ул. Банковой, 11, в правительственном квартале Киева, собрались полтысячи человек.

- Для меня "красная линия" - это предел здравого смысла, которую переходить нельзя, - говорит Денис Любченко, 24 года, активист Всеукраинской общественной организации "Солидарная молодежь". - Надеюсь, что эта встреча пройдет продуктивно для нас, а не для Путина. Но я помню его (Зеленского. - ГПУ) встречу с Трампом и понимаю, что нашему президенту будет боязно что-то требовать.

Со стороны Институтской активисты монтируют передвижной кинотеатр и пункт обогрева. Туда идут, чтобы записаться в караул на ночь. Справа, с ул. Лютеранской, ставят импровизированную кухню, где можно выпить кофе и чаю.

- Зеленский следит за акциями протеста и реагирует на них. Он видит, что общество не даст ему делить государство, продавать нашу землю, - говорит ветеран войны Ярослав Лысенко. - Мне кажется, Украина вообще еще не видела всю мощь своих граждан, а эта власть уже показала, что не защищает наших интересов.

Полиция контролирует подходы к Банковой. Периодически не дает занести бочки и дрова под Офис президента.

Две бочки таки появились во дворе. Активисты говорят, что это и обогрев, и намек власти.

- Зеленский психологически слабее Путина. Тот опытный политик, может нашего президента развести. Тогда будет ужасный сценарий из возможных, - говорит Ярослав Лютый, бывший боец батальона им. генерала Кульчицкого.

Напротив бочки стоит бывший политзаключенный крымский татарин 32-летний Исмаил Рамазанов:

- Для меня "красная линия" - сама встреча с Путиным. Ему надо или вмазать, или хоть в морду плюнуть. Хотя Зеленский - слабый человек, и не удивлюсь, что он ему руку пожмет, - говорит Рамазанов.

- "Красные линии" - это наша независимость, армия, язык и вера. То есть все, что было создано за пять лет, - говорит киевлянка Любовь Николаевна.

- Жаль, что за это время нашлись люди, которые пытаются нас покрасить. Жаль, что снова на свободе все эти Лукаши и Портновы, которые были причиной предыдущего Майдана, - добавляет.

В это время на сцене выступают политики и общественные активисты.

- Я вообще против политики, которую проводит нынешний президент. Лично мои "красные линии" - продажа земли и сдача территории, - говорит киевлянка Лилия. Фамилии не называет. - Я - оптимистка и считаю, что новости будут хорошими.

Вокруг бочки греются мужчина и три женщины. Их окружают фотографы. Треска дров и их разговоров не слышно за щелчками фотоаппаратов.

В воздухе клубится дым.

- О, запахло Майданом, - говорит кто-то сзади.

После 21:00 становится холодно, поднимается ветер.

- Принесла бутерброды для людей. В прошлый раз поехала сюда, а домой в Крым уже вернуться не смогла, - говорит волонтер Оксана Лебедь, 49 лет.

Напротив дверей в Офис президента студенты собирают три палатки.

- Будем стоять, в зависимости от того, что завтра произойдет. Но верим, что Украина победит. Если - нет, то победу будет делать активное меньшинство, - говорят.

Для тех, кто остался на ночь, выступают украинские рок-группы.

Ночь на Банковой прошла без инцидентов. Там остаются около сотни активистов.

"Палаточный городок функционирует. Хорошие люди, хорошее настроение. Надеемся, в Париже президент чувствует наше плечо", - пишет в "Фейсбуке" координатор Движения сопротивления 42-летний Михаил Басараб.

20 тысяч участников акции "Красные линии для Зе" пришли 5 декабря на площадь Независимости в Киеве. Ее организовали "Батькивщина", "Свобода" и "Европейская солидарность". Во время митинга в пятого президента Петра Порошенко бросили яйцом. Не попали.

- Вече, которое собирается на Майдане - не протестное. Это вече поддержки Украины. Чтобы Россия, Франция, Германия услышали - мы за эти "красные линии" не выйдем, - говорит Порошенко. - Мы четко знаем, что нужно Украине.

Автор: Анна МАТУСЕВИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под Офисом президента установили три палатки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Журнал с обнаженной актрисой стоил полдоллара

В Одессе неизвестные захватили медицинский университет

Самое читаемое
Доллар стремительно дешевеет
Доллар стремительно дешевеет Просмотров: 18693
Выбрали &quot;Мисс Вселенная 2019&quot;: самые горячие фото титулованной красавицы
Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
10
 1 Просмотров: 17761
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
Журналисты поймали Тимошенко на лжи
 1 Просмотров: 15471
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9027
Мошенничество с карточками: как украинцев &quot;разводят на деньги&quot;
Мошенничество с карточками: как украинцев "разводят на деньги" Просмотров: 7983
Политика
Рада за 100 дней приняла 86 законов
Рада за 100 дней приняла 86 законов Просмотров: 18
Из Минздрава увольняется часть работников
Из Минздрава увольняется часть работников Просмотров: 9
Нардепу Яременко ищут замену в комитете
Нардепу Яременко ищут замену в комитете
Антон Дробович возглавил Институт национальной памяти
Антон Дробович возглавил Институт национальной памяти Просмотров: 27
Бывшего нардепа Александра Онищенко задержали в Германии
Бывшего нардепа Александра Онищенко задержали в Германии Просмотров: 18
Больше всего комментируют
15
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
4
На Донбассе погиб воин 72 бригады Дмитрий Темный
4
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
2
Никаких уступок России и Путину — Порошенко выступил на вече
2
УПЦ МП рукоположила в епископы пособника оккупантов Крыма
Голосов: 305
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua