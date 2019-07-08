Писатели обратились к украинцам накануне выборов

"Мы, украинские писатели, выражаем глубокую обеспокоенность положением дел, которое складывается в Украине с начала исполнения Владимиром Зеленским обязанностей президента, - цитирует публицист 61-летний Михаил Сидоржевский заявление писателей.

Среди подписантов Дмитрий Павлычко, Юрий Щербак, Богдан Горынь, Иван Дзюба, Николай Жулинский, Павел Мовчан, Вадим Скуратовский, Олег Чорногуз, Михаил Слабошпицкий. Призывают всех граждан подписываться.

- Нас беспокоят многочисленные признаки ползучего реванша пророссийских антигосударственных сил как внутри страны, так и попытки пересмотра международных санкций против страны-агрессора - России, - говорится далее в заявлении. - Особенно опасны попытки снова разделить украинский народ языковыми вопросами. Попытками унизить статус украинского языка как государственного, пересмотреть правописание, запретить право на автокефалию Украинской православной церкви. Что это? Случайное совпадение или следствие прихода к власти новой команды "Слуг народа"? Недопустимо подвергать опасности внутреннюю стабильность и международные позиции государства, прикрываясь особенностями ведения избирательной кампании, невежеством или неопытностью новых лидеров.

Мы не допустим пророссийского реванша! С нами - все здравые силы украинского общества. В свое время мы поддерживали Петра Порошенко на президентских выборах. Его программа реформирования государства, его курс на интеграцию Украины в ЕС и НАТО отвечает национальным интересам страны. Сейчас не являемся членами партии "Европейская солидарность" и не участвуем в парламентских выборах, провозглашаем нашу поддержку нашей политической силе и лично Петру Порошенко. Призываем украинский народ поддержать "ЕС" на выборах 21 июля 2019 года.

В это тревожное время Украине как никогда нужна в парламенте партия, которая обеспечит преемственность политического курса, выработанного в 2014-2019 годах, заплаченного кровью и тяжелыми усилиями украинцев. Убеждены: партия "Европейская солидарность" станет преградой для безответственных политиканов, трэшевых популистов, манкуртов и прямых агентов Путина".