Писатели обратились к украинцам накануне выборов

 
Ексклюзивы
1/5
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 936
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 360
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1026
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 603
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2934
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 558
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1143
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2250
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2215
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5859
Фото
Все фото
3
2
2
2
3
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 351
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2025
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 657
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1827
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1872
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 387
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
вторник, 09 июля 2019 07:05

Писатели обратились к украинцам накануне выборов

1 Комментировать

"Мы, украинские писатели, выражаем глубокую обеспокоенность положением дел, которое складывается в Украине с начала исполнения Владимиром Зеленским обязанностей президента, - цитирует публицист 61-летний Михаил Сидоржевский заявление писателей.

Среди подписантов Дмитрий Павлычко, Юрий Щербак, Богдан Горынь, Иван Дзюба, Николай Жулинский, Павел Мовчан, Вадим Скуратовский, Олег Чорногуз, Михаил Слабошпицкий. Призывают всех граждан подписываться.

- Нас беспокоят многочисленные признаки ползучего реванша пророссийских антигосударственных сил как внутри страны, так и попытки пересмотра международных санкций против страны-агрессора - России, - говорится далее в заявлении. - Особенно опасны попытки снова разделить украинский народ языковыми вопросами. Попытками унизить статус украинского языка как государственного, пересмотреть правописание, запретить право на автокефалию Украинской православной церкви. Что это? Случайное совпадение или следствие прихода к власти новой команды "Слуг народа"? Недопустимо подвергать опасности внутреннюю стабильность и международные позиции государства, прикрываясь особенностями ведения избирательной кампании, невежеством или неопытностью новых лидеров.

Мы не допустим пророссийского реванша! С нами - все здравые силы украинского общества. В свое время мы поддерживали Петра Порошенко на президентских выборах. Его программа реформирования государства, его курс на интеграцию Украины в ЕС и НАТО отвечает национальным интересам страны. Сейчас не являемся членами партии "Европейская солидарность" и не участвуем в парламентских выборах, провозглашаем нашу поддержку нашей политической силе и лично Петру Порошенко. Призываем украинский народ поддержать "ЕС" на выборах 21 июля 2019 года.

В это тревожное время Украине как никогда нужна в парламенте партия, которая обеспечит преемственность политического курса, выработанного в 2014-2019 годах, заплаченного кровью и тяжелыми усилиями украинцев. Убеждены: партия "Европейская солидарность" станет преградой для безответственных политиканов, трэшевых популистов, манкуртов и прямых агентов Путина".

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Писатели обратились к украинцам накануне выборов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

В масштабном пожаре сгорели церкви, монастыри и более 2 тыс. домов

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 25600
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 Просмотров: 16554
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 15218
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 14175
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы 8 Просмотров: 12987
Политика
"Между Украиной и оккупированным Крымом постоянно сохраняется живая связь"
"Между Украиной и оккупированным Крымом постоянно сохраняется живая связь" Просмотров: 54
Посол Литвы отметил жесткую позицию Ляшко в Страсбурге
Посол Литвы отметил жесткую позицию Ляшко в Страсбурге Просмотров: 9
Клюеву и Шарию не позволили идти в Раду
Клюеву и Шарию не позволили идти в Раду 2 Просмотров: 405
"Европейская солидарность" готова противостоять " блоку украиножеров"
"Европейская солидарность" готова противостоять " блоку украиножеров" Просмотров: 27
"Людям надо дать возможность зарабатывать"
"Людям надо дать возможность зарабатывать" Просмотров: 1278
Больше всего комментируют
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
8
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
4
Филарет дал интервью российским пропагандистам
4
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 590
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua