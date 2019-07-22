Первая ассоциация с властью - договорняки и коррупция

Накануне выборов в Верховную Раду мы спросили украинцев: "Каких изменений ожидаете?"

Владимир БАРАНОВ, 48 лет, художник, Одесса:

- Хочу, чтобы депутаты перестали быть коррупционерами. К власти снова придут те, кто вообще не понимает, что такое политика и экономика. Идет весь шоу-бизнес, но только не профессионалы.

Светлана БРИЖ, 52 года, учитель, поселок Новые Санжары, Полтавская обл.:

- Народные депутаты каждые 100 дней должны отчитываться. Мажоритарщики - ездить в округа. Хочется видеть быстрые действия, которые приведут к ожидаемым изменениям.

Раздражает бездействие. Слов много, а результата - ноль.

Денис ВАКУЛЯК, 27 лет, предприниматель, Тернополь:

- Привык рассчитывать на себя. В нашей стране это золотое правило. Никогда не углублялся в политику. Каждый день просыпаюсь и думаю, что меня ждет куча проблем, которые нужно решить. Если знать, что хотя бы две проблемы за меня решили власти - это будут положительные изменения. Например, не думать, где взять столько денег на горючее, потому что бензин или дизель подешевели.

Юрий ГРУЗИНЕНКО, 55 лет, электрик, Черкассы:

- Надеюсь, депутаты будут без судимостей и коррупционных связей. Больше всего раздражает амнезия о своих предвыборных обещаниях. Депутаты оторваны от избирателей.

Татьяна ДУБИНА, 28 лет, оператор компьютерного набора, город Карловка, Полтавская область:

- Хочу, чтобы сплоченно заявили: "Россия, прочь грязные лапы от нас! Не надо нас спасать".

Все депутаты заявляют, что озабочены судьбой Украины. Приходят под одними знаменами, затем переходят к другим. Превратили политику в бизнес.

Николай ИВАНЮК, 51 год, адвокат, Сумы:

- Надо провести инвентаризацию законопроектов и вынести на рассмотрение главные. Не нравится, что все переводят на предшественников, на Кабмин и на кого угодно, только не на себя.

Олег КАЛИНОВСКИЙ, 23 года, выпускник-политолог, Киев:

- Новый парламент самое малое не должен принимать антигуманитарные законы, отменять закон о языке, о декоммунизации. И в первую очередь должен ввести рынок земли и налог на выведенный капитал.

Моя первая ассоциация с властью - договорняки и коррупция.

Диана КОЛЕСНИК, 20 лет, студентка, Хмельницкий:

- Хочу, чтобы мой отец не ехал тяжело работать за границу, а нашел высокооплачиваемую работу в Украине. А мама на зарплату учительницы могла заняться своим здоровьем. И бабушка на пенсию могла поехать в санаторий.

Андриана ЛЕЛЕ, 25 лет, журналист, город Рахов, Закарпатье:

- Не ожидаю никаких изменений. Хотелось бы, чтобы в Верховную Раду прошли профессионалы и патриоты. Должны снять неприкосновенность, восстановить ответственность за незаконное обогащение.

Ольга ЛИСИЦА, 34 года, предприниматель, село Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области:

- Больше всего хочется, чтобы война закончилась. Мечтать, что кто-то снизит цены на газ и электричество - себя обманывать.

Депутаты должны быть молодые, с хорошим образованием и опытом, воспитанные. Это же - лицо народа. Не хочу видеть пророссийских людей в Раде.

Мария КУНЕЦ-ПРИТОЦКАЯ, 60 лет, город Олешки, Херсонщина:

- Беда наша в том, что активных граждан - 30 процентов, а остальные - "вата". Оттого у нас и появляются Медведчуки, Рабиновичи, Бойки.

Парламент должен перекрыть нелегальные каналы на таможне, кипрские офшоры, теневую экономику. Олигархов отстранить от "кормушки".

В Верховной Раде раздражает, что депутаты прогуливают заседания, не вносят никаких проектов. Нужно выбирать честных, умных, патриотов.

Наталья ЛУДИНА, 22 года, дизайнер, Харьков:

- Так хорошо, как было последние пять лет - уже не будет. Если парламент сложится пророссийский, то война придет и сюда.

Марьяна МАРЧИЛО, 23 года, интернет-маркетолог, Львов:

- Депутаты не должны заигрывать с Россией.

Инна МИЩЕНКО, 59 лет, логист, Кропивницкий:

- Ожидаем изменений в пенсионной реформе. Издевательство, когда человек получает за 40 лет стажа столько же, как тот, который проработал несколько месяцев за всю жизнь. Хочется, чтобы коммунальные сделали в соответствии с украинскими зарплатами, а не с европейскими. Чтобы урегулировали цены на продукты.

Хочется видеть в парламенте людей с современными взглядами на жизнь, которые отвечают за свои действия. Хочется жить в мире.

Елена СОКОЛОВСКАЯ, 36 лет, учительница, Житомир:

- Последние годы я посетила несколько стран Западной Европы. Поразил уровень жизни. От власти люди чувствуют защиту.

Виктория МОСКАЛЕНКО, 30 лет, медсестра, Днепр:

- Надеюсь, после выборов возобновится поддержка европейских стран. Это должно помочь остановить войну на Донбассе, вернуть Крым.

Ожидаю улучшения возможностей для малого бизнеса. Знакомый хотел открыть кофейню, но из-за заоблачных налогов, коррупции и сложной бюрократической машины не смог.

Не устраивает коррупция на всех уровнях.

Елена МОРОЗ, 45 лет, предприниматель, Черновцы:

- Должно быть меньше депутатов и больше работы. Чтобы в стране исчезла ложь и дерьмо, которое выливается на украинцев. Хочу приходить домой и знать, что завтра моей семье будет что есть.

Андрей ОЛЕНИН, 24 года, журналист, Винница:

- Народные депутаты должны быть хотя бы немного лучше предыдущих. Надеюсь, проукраинских и проевропейских будет больше, чем пророссийских. Новый парламент должен принимать законы, которые продолжат движение в ЕС, украинизацию и возвращение территорий.

Сергей СТОРОЖЕНКО, 41 год, священник, Николаев:

- Люди, которые идут во власть, - берут на себя ответственность за народ. Молюсь, чтобы пришли те, кто действительно любит Украину и работает на благо ее народа.

Ольга ШЛИЯН, 29 лет, продавец в магазине спорттоваров, Запорожье:

- Предыдущий парламент принял много нужных законов. Было бы хорошо, если бы новый их не трогал.