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четверг, 03 сентября 2020 05:46

Партия "Победа Пальчевского" представляет свою команду по всей Украине

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Во время визита в Киевскую область лидер политической силы "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский представил свою команду в городах Ирпень, Буча и Бровары. Он поставил себе цель собрать профессионалов из разных отраслей, которые хотят работать ради изменений и развития Украины.

Киевщина стала первой областью, где Пальчевский представил кандидатов от фракции на местные выборы.

— Рад видеть большое количество умных и красивых людей в своей партии, которые вдохновляют менять страну. Здесь собрались профессионалы, которые устали от пустых обещаний и готовы много работать на будущее нашего государства, ради наших детей. С радостью представляю команду, которая готова бороться за решение проблем каждого города, — сказал Пальчевский во время встречи с жителями Ирпеня.

Жители пожаловались Андрею Пальчевскому на хаотичную застройку города, нехватку школ и детских садов, загрязнение реки Ирпенки, незаконную смену целевого назначения земель в городе и за его пределами и другие проблемы. В частности, люди выражали возмущение работой городского совета, который не информирует о проектах принятых решений и нерационально использует средства из городского бюджета.

Общественный деятель также объявил своих кандидатов в городе Бровары, встретился с коллективом городского завода строительных конструкций.

- Более 40 процентов объектов жилой недвижимости в Броварах построены заводом только за последние 10 лет. Это более 100 тысяч квадратных метров жилья. Нам нужны такие мощные бюджетообразующие заводы в каждом городе, чтобы обеспечить рабочие места, давать людям работу и развивать экономику, — говорит Андрей Пальчевский.

Политик посетил детские футбольные соревнования и поздравил юношескую команду ФК "Бровары" с выходом в высшую детскую футбольную лигу, вручил каждому спортсмену комплекты футбольной формы.

— Уверен, в будущем вы будете прославлять Украину на международных турнирах, — говорит Андрей Пальчевский.

Автор: Оксана ПАВЛЕНКО
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