Освободили 76 заложников

76 заложников из оккупированного Донбасса обменяли у пророссийских наемников на 127 человек. Сделали это на пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области 29 декабря. Среди освобожденных из плена — 12 военных, остальные — жители Донбасса, которых боевики бросили в тюрьмы за якобы шпионаж или проукраинскую позицию.

Об обмене в формате "всех установленных на всех установленных" договорились лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже 9 декабря. Главное условие — процедура должна пройти до Нового года.

Освобожденных должно быть 80. Четверо остались на оккупированной территории, потому что там живут их семьи. К боевикам отказались ехать 17 человек.

Журналистов на обмен не допустили "из-за вопросов безопасности". Видеотрансляцию вел Офис президента Украины. Со стороны боевиков были российские СМИ.

Украина передала пятерых бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года.

— Если бы у меня было 100 "беркутовцев" и предложили одного разведчика — я им отдал бы 100, — заявляет президент Владимир Зеленский. — Да, это условия этого обмена — "всех на всех". Мы забирали наших героев. Это сложное политическое решение.

Впервые увидит свою 4-летнюю дочь танкист Богдан Пантюшенко. Она родилась через месяц после боя на окраине Донецка в январе 2015-го, когда он попал в плен.

— Это были пять лет борьбы за страну, за семью, за свое достоинство. Думаю, они нас не победили, — говорит Богдан. — Мы сильнее, мы лучше, чем Россия и весь их вонючий "русский мир".

Вернулись трое бойцов 53-й бригады — Александр Геймур, Ким Дуванов и Борис Пундор. Они в прошлом году 22 мая случайно заехали на вражескую территорию.

— Представьте, что чувствовали люди, которые ждали обмена. Они просидели там дольше, чем я. На них невозможно смотреть без слез, — говорит Ким Дуванов.

Также отпустили трех организаторов теракта в Харькове в феврале 2015-го, бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал за сепаратистов. Передали граждан РФ Руслана Гаджиева и Олега Доронина, которые воевали на Донбассе.

Уехали к боевикам члены банды "Мангуст", которые 9 мая 2014-го захватывали здание милиции, взяв заложников в Мариуполе. Тогда погибли шесть милиционеров и военных.

Среди освобожденных - 51 мужчина и 13 женщин. Всех их оккупационные суды признали виновными в шпионаже и подготовке диверсий.

Анастасия Мухина — 70-летняя жительница Луганска — в плену почти два года. Ее задержали, когда наклеила на доме листовку "Донбасс, вставай! Россия тебя предала!".

Освобожденный Василий Савин рассказывает о пытках. В 2015-ом его назначили в ДНР так называемым председателем Центрально-городской районной администрации Макеевки. Позже боевики обвинили его в создании "украинского батальона Макеевка" с целью захвата власти, приговорили к 23 годам тюрьмы.

— Когда Захарченко (бывший главарь боевиков ДНР. — ГПУ), зная меня лично, узнал, что готовится восстание, очень разозлился, — говорит Савин. — Меня арестовывал его помощник, полковник Завдовеев, с огромным количеством людей. Посадили в подвал без связи. Обычных уголовников к нам в подвалы приводили "на перевоспитание" на 10-15 дней. Я просидел там пять лет.

300 украинцев остаются в плену боевиков на Донбассе. Такие данные приводят в офисе уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой. Доподлинно известно о 20 военных, которые попали в плен в 2018-2019 годах.