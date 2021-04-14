"Олигархи могут исказить любое голосование"

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 360
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1161
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 549
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 108
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 810
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 495
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1629
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4410
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 351
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
&quot;Украина начинается там, где живет и работает человек&quot;
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 576
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1161
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 810
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 864
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2997
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 900
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
четверг, 15 апреля 2021 07:35

"Олигархи могут исказить любое голосование"

  Комментировать
 

— Теперь украинцы на практике присоединятся к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушаться к воле народа, — говорит президент 43-летний Владимир Зеленский. 8 апреля подписал закон "О всеукраинском референдуме". В 2019-м в предвыборной программе обещал, что этот документ будет инициировать первым в должности. Верховная Рада приняла его в январе этого года.

10 апреля закон вступил в силу. Референдум могут назначать президент — по своей или народной инициативе, а также Верховная Рада. Выносить на него вопрос о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (Общие положения; Выборы. Референдум; внесение изменений в Конституцию). Также — вопросы общегосударственного значения, об изменении территории Украины при условии сохранения территориальной целостности нашего государства, о прекращении действия тех или иных законов или отдельных их положений.

Нельзя выносить на референдум вопросы, противоречащие Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права. Или направленным на ликвидацию независимости, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды. Также запрещены инициативы по законопроектам по вопросам налогов, бюджета, амнистии. И отнесенные Конституцией и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Для начала референдума по народной инициативе нужно собрать не менее 3 млн подписей. Конституционный суд может проверять вынесенные вопросы на законность.

- Для Украины референдум - это плохая история. Позволит политикам-популистам удерживать власть, отвлекая внимание граждан от важных тем, — говорит политолог 43-летний Виктор Таран.

— Например, Юлия Тимошенко уже планирует вынести на референдум вопрос, чтобы газ отечественной добычи продавать украинцам по себестоимости. Это манипулятивное заявление. Потому что нигде в мире газ так не продают. Страна должна на этом зарабатывать. Но такие инициативы дают возможность Тимошенко наращивать рейтинг. В условиях сложной экономической ситуации многие люди захотят меньшую цену на газ. Если вдруг это решение примут на референдуме, мы убьем украинское газодобычи на радость России. То же касается и отмены земельной реформы. Это будет шаг назад.

К счастью, есть ряд предохранителей, которые не позволят политикам легко инициировать референдум. Чтобы он состоялся, участие должны принять более 50 процентов избирателей. Нельзя совмещать его проведение с выборами.

Сейчас видим, как "слуги" Зеленского анонсировали некоторые манипулятивные вещи. Хотят спросить граждан о выборах в ОРДЛО. Также начинают говорить, что для вступления в НАТО необходимо проводить референдум. Так пытаются сбросить с себя ответственность. Главная манипуляция — закон вводит прямую демократию и каждый гражданин сможет реализовать свои инициативы. Это ложь. Олигархи и те, кто имеет влияние на СМИ, могут исказить любое голосование. Есть риск, что голоса избирателей скупят. Совершенно очевидно — если на референдум вынесут вопрос вступления в НАТО, Россия найдет любые деньги для достижения нужного ей результата.

— Закон дает возможности, полномочия, форму реализации гражданам Украины относительно инициативы проведения референдума, — рассказывает 39-летняя Ольга Айвазовская, глава Гражданской сети "Опора".

- Они имеют право выступить противовесом на решение парламента, если его приняли в разрез с интересами общества и общественного мнения. Форма референдума предусматривает как инициативы по вопросам, так и отмену законов или отдельных норм принятых Верховной Радой законодательных актов.

Любой вынесенный на референдум вопрос при определенных обстоятельствах может противоречить Конституции. Поэтому их контроль - обязанность Конституционного суда. На референдуме не принимают законы. Однако можно вынести инициативу, которую затем парламенту нужно будет проработать в форме законопроекта и принять. Например, долгое время в обществе сохраняется идея смертной казни. Нельзя исключать, что этот вопрос захотят вынести на национальный референдум. Но он неконституционный. Поэтому должен быть инструмент контроля, которым является КСУ. Он этот риск снимает.

Организация референдума мало отличается от президентских или парламентских выборов. Из 2 миллиардов 1,4 уходит на оплату труда. Удешевить это не удастся. Необоснованных расходов нет. Можно уменьшить за счет новейших технологий (голосование в интернете. - ГПУ), но сорвать конечный результат волеизъявления или создать условие для его искажения через кибератаки. Демократия стоит дорого.

Шансов на то, что в Украине будет парад референдумов, немного.

Автор: Екатерина КОБА, Ирина ПАТЛАТЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Олигархи могут исказить любое голосование"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
апреля

Два брата совершили теракт на марафоне

Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны

Самое читаемое
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
4
 Просмотров: 9855
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 9549
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 8298
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
Стеснялась публиковать: Каменских показала фигуру в бикини до похудения
5
 Просмотров: 7722
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 31 Просмотров: 7524
Политика
Семенченко подозревают в создании частной военной компании
Семенченко подозревают в создании частной военной компании Просмотров: 72
"Власть действует по принципу: друзьям все, а врагам - СНБО"
"Власть действует по принципу: друзьям все, а врагам - СНБО" Просмотров: 27
Результаты выборов на Прикарпатье объявят после судов
Результаты выборов на Прикарпатье объявят после судов Просмотров: 9
В Молдове похитили украинского судью-беглеца
В Молдове похитили украинского судью-беглеца Просмотров: 18
Власть играется спичками на бочке с порохом
Власть играется спичками на бочке с порохом 3 Просмотров: 783
Больше всего комментируют
31
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
3
Турчинов отреагировал на сомнения Зеленского относительно освобождения села Шумы
2
Один погибший и трое раненых: военные сообщили последние новости с передовой
2
Хочешь работать - учи украинский. Правительство утвердило экзамен для чиновников
Голосов: 28
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть