"Олигархи могут исказить любое голосование"

— Теперь украинцы на практике присоединятся к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушаться к воле народа, — говорит президент 43-летний Владимир Зеленский. 8 апреля подписал закон "О всеукраинском референдуме". В 2019-м в предвыборной программе обещал, что этот документ будет инициировать первым в должности. Верховная Рада приняла его в январе этого года.

10 апреля закон вступил в силу. Референдум могут назначать президент — по своей или народной инициативе, а также Верховная Рада. Выносить на него вопрос о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (Общие положения; Выборы. Референдум; внесение изменений в Конституцию). Также — вопросы общегосударственного значения, об изменении территории Украины при условии сохранения территориальной целостности нашего государства, о прекращении действия тех или иных законов или отдельных их положений.

Нельзя выносить на референдум вопросы, противоречащие Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права. Или направленным на ликвидацию независимости, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды. Также запрещены инициативы по законопроектам по вопросам налогов, бюджета, амнистии. И отнесенные Конституцией и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Для начала референдума по народной инициативе нужно собрать не менее 3 млн подписей. Конституционный суд может проверять вынесенные вопросы на законность.

- Для Украины референдум - это плохая история. Позволит политикам-популистам удерживать власть, отвлекая внимание граждан от важных тем, — говорит политолог 43-летний Виктор Таран.

— Например, Юлия Тимошенко уже планирует вынести на референдум вопрос, чтобы газ отечественной добычи продавать украинцам по себестоимости. Это манипулятивное заявление. Потому что нигде в мире газ так не продают. Страна должна на этом зарабатывать. Но такие инициативы дают возможность Тимошенко наращивать рейтинг. В условиях сложной экономической ситуации многие люди захотят меньшую цену на газ. Если вдруг это решение примут на референдуме, мы убьем украинское газодобычи на радость России. То же касается и отмены земельной реформы. Это будет шаг назад.

К счастью, есть ряд предохранителей, которые не позволят политикам легко инициировать референдум. Чтобы он состоялся, участие должны принять более 50 процентов избирателей. Нельзя совмещать его проведение с выборами.

Сейчас видим, как "слуги" Зеленского анонсировали некоторые манипулятивные вещи. Хотят спросить граждан о выборах в ОРДЛО. Также начинают говорить, что для вступления в НАТО необходимо проводить референдум. Так пытаются сбросить с себя ответственность. Главная манипуляция — закон вводит прямую демократию и каждый гражданин сможет реализовать свои инициативы. Это ложь. Олигархи и те, кто имеет влияние на СМИ, могут исказить любое голосование. Есть риск, что голоса избирателей скупят. Совершенно очевидно — если на референдум вынесут вопрос вступления в НАТО, Россия найдет любые деньги для достижения нужного ей результата.

— Закон дает возможности, полномочия, форму реализации гражданам Украины относительно инициативы проведения референдума, — рассказывает 39-летняя Ольга Айвазовская, глава Гражданской сети "Опора".

- Они имеют право выступить противовесом на решение парламента, если его приняли в разрез с интересами общества и общественного мнения. Форма референдума предусматривает как инициативы по вопросам, так и отмену законов или отдельных норм принятых Верховной Радой законодательных актов.

Любой вынесенный на референдум вопрос при определенных обстоятельствах может противоречить Конституции. Поэтому их контроль - обязанность Конституционного суда. На референдуме не принимают законы. Однако можно вынести инициативу, которую затем парламенту нужно будет проработать в форме законопроекта и принять. Например, долгое время в обществе сохраняется идея смертной казни. Нельзя исключать, что этот вопрос захотят вынести на национальный референдум. Но он неконституционный. Поэтому должен быть инструмент контроля, которым является КСУ. Он этот риск снимает.

Организация референдума мало отличается от президентских или парламентских выборов. Из 2 миллиардов 1,4 уходит на оплату труда. Удешевить это не удастся. Необоснованных расходов нет. Можно уменьшить за счет новейших технологий (голосование в интернете. - ГПУ), но сорвать конечный результат волеизъявления или создать условие для его искажения через кибератаки. Демократия стоит дорого.

Шансов на то, что в Украине будет парад референдумов, немного.