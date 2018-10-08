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вторник, 09 октября 2018 07:55

Олег Сенцов прекратил голодовку

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Украинский политзаключенный 42-летний Олег Сенцов 6 октября прекратил голодовку. 145 дней не употреблял еду в колонии строгого режима "Белый медведь" города Лабитнанги Тюменской области РФ. Требовал освободить всех украинских пленников из российских тюрем.

"Всем, кому это еще интересно. В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания, — пишет Олег Сенцов. — Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводится в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18. 145 дней борьбы, минус 20 килограммов веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел. Слава Украине!"

Работники Федеральной службы безопасности России в мае 2014 года задержали Олега Сенцова в Крыму. Обвинили в подготовке терактов на полуострове. В августе 2015-го приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

14 мая этого года Сенцов объявил голодовку. Администрация отправила его в тюремный лазарет. За это время пережил несколько кризисов. Олега дважды госпитализировали в городскую больницу.

— От его здоровья мало что осталось. Никто сейчас не может сказать, выживет ли Олег, — рассказывает двоюродная сестра режиссера 37-летняя Наталия Каплан. — К гипоксии, анемии, дистрофии добавились аритмия и ишемия. Почки в любой момент могут отказать. Печень увеличена и уже начала разлагаться. Проблемы с кишечником и мозгом. Голодовка все равно прекратилась бы. Вопрос в том, как — пытками или попыткой выжить. Олег избрал второе. Надеюсь, он выберется.

10 сентября Сенцов написал завещание на свое творчество на случай смерти. Деньги, которые ему собрали небезразличные, завещал детям 16-летней Алине и 13-летнему Владиславу. Пьесы и права на фильмы — подруге из оккупированного Крыма. Ее имя просил не разглашать.

6 октября Олегу Сенцову начали давать каши, кисломолочные продукты и отваренную курятину. После 20 дней такого питания переведут на обычную тюремную еду.

— Выходить из голодания нужно столько же, сколько человек не принимал еду, — говорит гастроэнтеролог из Киева Галина Незговорова, 45 лет. — Олег Сенцов должен без принуждения есть овощно-углеводные смеси, каши. Было бы хорошо, если бы его осмотрели представители медицинского сообщества, которым доверяют коллеги.

— Прекращение голодовки не изменит того, что Олега Сенцова воспринимают как героя в международном кругу, — говорит 31-летняя Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. — Это был вынужденный шаг, чтобы сохранить жизнь. Освобождать из плена должны живого человека.

В первую очередь нужно обратиться к международным судебным организациям, чтобы Россия ответила за незаконное ограничение свободы.

Есть еще один аспект, который прямо не связан с Олегом, но не менее важен. Москва в Совете Европы пытается добиться снятия санкций за нарушение прав человека. Хотят в устав ввести пункт, что к странам-членам Совета Европы нельзя применять ограничения. Важно этого не допустить.

РФ будет выдвигать условия Киеву и миру, чтобы оградить себя. Первый вариант — затребует обмена Олега на задержанных в Украине российских шпионов. Второй — будет торговаться, чтобы с нее сняли санкции. В любом случае договоренности будут кулуарными. Путин своего не уступит.

Автор: Александра ВАСИЛЕНКО
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Дата
09
октября

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