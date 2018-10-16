Олег Сенцов попал в реанимацию

Украинский политзаключенный 42-летний Олег Сенцов находится в реанимации города Лабытнанги Тюменской области России. 145 дней не принимал пищи в колонии строгого режима "Белый медведь". Требовал освободить всех украинских пленников из российских тюрем.

Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Чтобы его не кормили принудительно, объяснил. Для него российские врачи якобы разработали специальную диету.

- Голодовка нанесла непоправимый вред здоровью. Олег имеет необратимые изменения в работе мозга, - говорит двоюродная сестра режиссера 37-летняя Наталья Каплан. - Сейчас находится в реанимации. Его выводят из голодовки. Ситуация очень критическая. Никто не знает, чем это закончится.

Работники Федеральной службы безопасности России в мае 2014 года задержали режиссера Олега Сенцова в Крыму. Обвинили в подготовке терактов на полуострове. В августе 2015 года приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

14 мая этого года Сенцов объявил голодовку. Администрация отправила его в тюремный лазарет. За это время пережил несколько кризисов. Олега дважды госпитализировали в городскую больницу.