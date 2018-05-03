Олег Ляшко: "Меньше свиней при власти — больше коров в селе"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко посетил племенное хозяйство "Прогресс" в селе Геронимовка Черкасского района Черкасской области. Здесь разводят племенных быков. В настоящее время предприятие работает на четверть мощности. Олег Ляшко считает, что виновата в этом нынешняя власть, которая мало заботится об отечественном производителе, зато охотно помогает импортерам. Как следствие — Украина устанавливает рекорды по импорту мяса за последние пять лет. А отечественные товаропроизводители не имеют возможности работать на полную силу.

— Мы всю жизнь кормили мир, а сегодня мир кормит нас, — говорит Ляшко. — Вместо того, чтобы давать работу украинским фермерам и увеличивать поголовье крупного рогатого скота, мы поддерживаем зарубежных крестьян и коров. Даже хуже — везем пальмовое масло. Радикальная партия инициировала в Верховной Раде полный запрет на его использование. В настоящий момент олигархи — владельцы молочных заводов бодяжат пальмовое масло и продают украинцам под видом молочной продукции.

Лидера Радикальной партии возмутила ситуация с племенным хозяйством "Прогресс".

— Сейчас в хозяйстве всего 24 племенных быка. А когда-то было 130. Потому что государство не заинтересовано в собственных разработках. И такая ситуация — везде в фермерских хозяйствах. Украина установила рекорд по импорту мясной продукции за последние пять лет. Наша задача проста: меньше свиней при власти — больше коров в селе.

Олег Ляшко предлагает ввести аграрно-сырьевой сбор на зерно, которое вывозят из Украины.

— Нам нужно установить дотацию на каждую корову в сельском дворе — минимум 5 тысяч гривен за голову. Также внедрить аграрно-сырьевой сбор на зерно, которое экспортируют из Украины. В прошлом году вывезли 42 миллиона тонн зерна и продали на 3 миллиарда гривен. Если бы вывозили не зерно, а муку, то заработали бы втрое больше. И украинцы были бы с зарплатой, — отметил лидер Радикальной партии.

Олег Ляшко поговорил с жителем села Глушки Корсунь-Шевченковского района Черкасской области Игорем Усиком, который держит ферму по выращиванию коз. Ее так и назвал — "Козочка". Из молока фермер изготовляет брынзу и даже мороженое.

— Без денег и государственной поддержки я начал с одной козы. На сегодня их у меня 55. Мою копченую брынзу покупали даже немцы, потому что у них такой нет. Планируем расширяться и хотим, чтобы вы нам в этом посодействовали, — говорит фермер лидеру Радикальной партии.

Олег Ляшко одобрил инициативу Игоря Усика и заверил, что будет бороться за каждое хозяйство. Потому что убежден, что без коровы не будет украинского села.

— Почему мы должны такую продукцию завозить из-за границы вместо того, чтобы изготовлять ее в Украине, создавать рабочие места для наших людей и кормить украинцев качественной продукцией без пальмового масла, ГМО или других вредных примесей? Не только в Корсуне-Шевченковском, а в каждом селе, городе или поселке должно быть свое производство, — сказал Ляшко.

В завершение встречи Олег Валерьевич раздал розы всем присутствующим женщинам.