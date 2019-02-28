Окружение Порошенко причастно к хищению в оборонном комплексе

Сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского 25-летний Игорь вероятно был участником схем хищения в оборонном комплексе. Фильм об этом опубликовала программа "Наші гроші з Денисом Бігусом".

По информации журналистов, Гладковский-младший в 2015 году вместе с партнерами организовал поставки для военной техники контрабандных деталей из России и украинских военных частей. Государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в два-четыре раза. Покупали у фирм-прокладок, в частности, в "Кузнице на Рыбальском" - завод ранее принадлежал Петру Порошенко. Руководство концерна Укроборонпром знало о сделках и давало на них согласие.

Журналисты опубликовали переписку участников схемы. Друга Игоря Гладковского — Виталия Жукова, который якобы отвечал за откаты, и директора Укроборонпрома Павла Букина. В разговорах речь идет о незаконном завозе из РФ запчастей для танков.

— Русские или наши? — спрашивает Букин.

— Русские, — отвечает Жуков.

— А завозить как будет?

— Контрабандой, как обычно.

Другая переписка между Жуковым и Гладковским-младшим:

— Завтра ОВ (Олег Владимирович Гладковский. - ГПУ) будет проводит совещание. Прошу тебя попросить поднять вопрос о том, что БТР-3 нужно и т. д.

— В курсе. Сказал.

На сделке заработали не менее 250 млн грн, говорится в расследовании. Некоторые детали, поставленные фирмами-прокладками, были плохого качества. Также перепродавали запчасти, которые должны были утилизировать. Деньги обналичивали через конвертационные центры.

На следующий день после выхода расследования президент Петр Порошенко приостановил должностные полномочия Олега Гладковского. Первым заместителем секретаря СНБО его назначил в феврале 2015-го. До этого руководил купленной у Порошенко автомобильной корпорацией "Богдан". Его называют другом и давним бизнес-партнером президента.

Олег Гладковский обратился в военную прокуратуру и НАБУ с требованием как можно быстрее проверить информацию, изложенную в расследовании "Наших грошей". Этого же требует у правоохранительных органов и президент "чтобы опровергнуть или подтвердить обнародованное".

— Журналистское исследование основывается на фактах. Есть телефонные переписки. Эти документы два года почему-то лежали в некоторых правоохранительных органах. Сейчас всплыли. Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура должны дать оценку, — говорит народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

— Это скандал десятилетия. Потому что к нему причастны близкие к президенту люди и его предприятия. Рейтингу Петра Алексеевича это уже навредило и будет вредить дальше, — говорит политический обозреватель Леонид Швец, 54 года.

— До выборов могут появиться новые факты. Потому что Порошенко возглавляет неэффективную, коррумпированную систему. Его люди могут быть причастны к схемам в других отраслях. Риторика власти, которая говорит, что нацбезопасность и укрепление армии являются приоритетными, отличается от практики. К оборонке присосалось много паразитов. Украинцы копейкой помогали фронту. А многомиллионные суммы шли в частные карманы.

Вероятно информацию "слили" работники силовых структур. Может, кто-то хотел подтолкнуть расследование.