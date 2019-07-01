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Офис президента должен быть на вокзале и в отделе субсидий

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Переезд и переименование Администрации президента в офис не ко времени, считает народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Потому что миллионам украинцев не за что есть и лечиться.

На одном из телеэфиров политик спросил у представителя команды президента Дмитрия Разумкова, сколько стоит затеянный переезд? Тот не ответил, но намекнул, что деньги на это выделят европейцы. Это возмутило лидера Радикальной партии еще больше. Почему на такие второстепенные вещи, как переезд офиса президента, деньги есть, а на увеличение социальных выплат для граждан – нет? По информации народного депутата, на это нужно около 300 миллионов гривен. Олег Ляшко подчеркивает: деньги просто так никто не дарит. Поэтому нужно искать, какую выгоду получат европейцы от такой "благотворительности".

- Я хотел бы увидеть хоть одного европейца, который три копейки даст ни за что. А тут вдруг на новый президентский офис собираются миллионы тратить, - отметил лидер Радикальной партии.

Он дал советы власти, на что надо было бы потратить эти средства:

- Если у вас есть возможность взять европейские гранты - возьмите их для того, чтобы поднять пенсии бывшим колхозникам, которых пять миллионов человек. Они получают по 1500 гривен пенсии. 17 гривен получают люди, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью. Молодая мама 800 гривен в месяц имеет на ребенка - пачку памперсов на эти деньги не купишь. Вместо того, чтобы тратить деньги на новые офисы, пусть потратят на лекарства для онкобольных, повышение зарплат и на то, чтобы восстановить контроль над ценами. Потому что зарплату поднимают на три копейки, а цены растут в разы, - возмущается Ляшко.

А касательно президентского офиса, лидер Радикальной партии высказал несколько мыслей, где он должен быть расположен.

- Я посоветовал бы Зеленскому придерживаться сериала "Слуга народа", где его персонаж обходится без офиса и ездит на велосипеде. В отличие от киношного персонажа, президент ездит на бронированных "Мерседесах". Хочу подсказать президенту, где его офис должен быть - на вокзале, на базаре, в Пенсионном фонде, в отделе соцобеспечения, в отделе начисления субсидий, где люди часами в очереди стоят, чтобы несчастные копейки получить, - резюмировал политик.

Найти деньги на повышение зарплат бюджетникам можно, если вычистить коррупционные схемы из госбюджета и перекрыть контрабанду на таможне, считает Ляшко. Этого, напомнил политик, от нового президента и ждали украинцы, которые его выбирали.

Автор: Ирина САМСОНЕНКО
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