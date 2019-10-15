О чем говорил глава государства

О Крыме

На встрече в "нормандском формате" обязательно поставлю вопрос о Крыме. Все началось с аннексии полуострова, первые санкции против России были за это.

О Минских договоренностях

Я, как Ван Дамм, нахожусь в шпагате. Делаю, что могу в этих пределах. Не хотел бы, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия.

О выборах в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей

Единственный сложный вопрос (в Минских договоренностях. - ГПУ), что мы сначала проводим выборы, а потом получаем контроль над границей. Я вижу, как по-другому это можно решать. Только когда будут выяснены все вопросы безопасности, тогда состоятся выборы по украинскому законодательству. Если туда не будут иметь доступ ЦИК, наблюдатели, журналисты - волеизъявления не будет.

О законе об "особом статусе"

Мы не можем в законе говорить об автономии региона.

О Петре Порошенко

Порошенко кажется, что он может быть лидером нового Майдана. Это - ошибка.

Об Игоре Коломойском и Приватбанке

Он знает мою позицию. Она государственная.

Об Андрее Богдане

Руководителю Офиса президента сложно. Его обвиняли, что работает на Коломойского, который решает какие-то его проблемы. Доказательств нет. Это было в его предыдущей жизни. Сейчас Богдан работает на государство.

О правительстве

Я всем министрам сказал: реальные дела, пожалуйста, покажите до конца года. Не будет - всех уволим.

О рынке земли

Некоторое время мы должны продавать землю только украинцам. Затем можно будет открыть рынок иностранным компаниям.

О партии "Слуга народа"

Люди их выбрали. И если они начнут "есть" друг друга - я через год их распущу.

О Юлии Мендель

Как пресс-секретарь она не имела права так реагировать на журналиста Сергея Андрушко. Но как человек - по-другому не смогла. Если такое произойдет еще раз, мы попрощаемся. И сейчас я ее защищаю. Мы все ошибаемся.

О СМИ

Доверяю своим глазам и ушам. Это для меня - СМИ номер один. Читаю "Фейсбук", большинство новостных каналов. На это трачу 2 часа ночью после работы.

О сне

Плохо сплю. Где-то с четырех до половины шестого.

О еде

Редко хожу в магазин. Молока у нас никто не пьет. Иногда покупаю хлеб гречневый. Хлеб стоит от 15 до 24 гривен. Могу взять еще воду, вино, а к нему сыр очень люблю. Он стоит 58 гривен за килограмм (твердый сыр стоит от 170 грн/кг. - ГПУ).