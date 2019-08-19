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вторник, 20 августа 2019 07:35

Новое правительство обещают сформировать за два дня

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- Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно, - говорит представитель президента в Кабинете министров 37-летний Андрей Герус. Так ответил на вопрос журналистов сайта "Главком", сколько времени нужно для формирования нового правительства.

- Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии. Потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, - говорит Герус.

Верховная Рада 9-го созыва проведет первое заседание 29 августа. В нем будут работать 254 нардепа от партии "Слуга народа". Для принятия решений в парламенте нужно не менее 226 голосов. Парламент назначает премьер-министра и правительство. В политсиле называют четверку вероятных кандидатов на пост премьера: это глава НАК "Нафтогаз Украины" 41-летний Андрей Коболев, исполнительный директор той же компании 42-летний Юрий Витренко, заместитель руководителя Офиса президента по экономическим вопросам 35-летний Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде 41-летний Владислав Рашкован.

Правительство Владимира Гройсман работает четвертый год. Туда вошли шесть вице-премьеров и 16 министров. Руководителя Минздрава тогда не назначили. С июля 2016-го его обязанности исполняет Ульяна Супрун.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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августа

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