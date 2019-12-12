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пятница, 13 декабря 2019 06:25

Николая Рудьковского приговорили в Москве к двум годам колонии

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9 декабря Московский городской суд приговорил экс-министра транспорта и связи Украины 51-летнего Николая Рудьковского к двум годам колонии. Его признали виновным в нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014-го. В прошлом году в сентябре задержали в Москве.

14 июня 2014 года Рудьковский с неустановленной группой лиц из числа украинских националистических организаций" принял участие в нападении на посольство России, заявили в Генпрокуратуре РФ. Мол, пытался "усложнить международные отношения между государствами". Сумма ущерба — более 14,8 млн руб. (более 5 млн грн. — ГПУ).

На "Ютюбе" сохранилось видео, где Рудьковский в окружении толпы стоит возле представительства России.

— Вас народ ненавидит, чего вы сюда приехали, — говорит ему мужчина. На тот момент Рудьковский был депутатом Верховной Рады. — Вашу харю хотят видеть только в тюрьме. Рудьковского в тюрьму!

— За что? Я все делал, чтобы Крым был украинским. Я в Луганск поехал.

— Вы пришли поддержать нас, — говорит Рудьковскому женщина, которая стоит сбоку. Кладет ему в руку камень. Люди вокруг скандируют: "Бросай!" Менее чем через минуту он бросает камень, толпа одобрительно поддерживает.

Рудьковский признал вину, пишут российские СМИ. Прокуроры просили шесть лет колонии. Суд назначил два, учли, что имеет малолетних детей, положительные характеристики. И частично компенсировал материальный ущерб. Также суд зачел время нахождения под стражей по принципу — один день в СИЗО за полтора в тюрьме. Поэтому в колонии должен пробыть три месяца.

Николай Рудьковский был депутатом трех созывов. В 2006-2007 годах занимал должность министра транспорта и связи. В октябре 2013-го возглавил Социалистическую партию Украины. В 2014-м выехал за границу.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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