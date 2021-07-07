Нардепа подозревают в употреблении наркотиков

3 июля в Киеве патрульные полицейские остановили нардепа 27-летнего Евгения Брагаря. Потому что на его "Тойоте" не включилась лампочка, которая подсвечивает номера. Правоохранители заподозрили, что он находится под наркотиками. Отправили на экспертизу. Брагарь утверждает, что патрульные требовали взятку - написал на них заявление. В полиции назначили расследование. Говорят, камеры на правоохранителях были выключены в начале инцидента. Это - нарушение инструкции. Патрульных и их руководителей отстранили от работы.

В январе прошлого Брагарь писал заявление в полицию на волонтера Анастасию Конфедерат за то, что просила водителя маршрутки выключить российский сериал. Обвинил в "дискриминации по языковому признаку". На телеканале "112 Украина" предложил пенсионерке "продать собаку", чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

В Верховную Раду попал под №76 в списке партии "Слуга народа".