НАБУ открыло дело против Василия Грицака

Национальное антикоррупционное бюро 8 августа открыло уголовное производство в отношении бывшего председателя Службы безопасности Украины 52-летнего Василия Грицака. Детективы расследуют возможное привлечение к ответственности заведомо невиновного лица. Это сделали во исполнение решения Соломенского райсуда Киева.

Подозрения пока никому не предъявляли, продолжаются следственные действия. Заявитель обвинил Грицака, его заместителя, прокуроров и руководство следственного управления Нацполиции в Волынской области в злоупотреблении властью и получении взятки. В производстве фигурирует бывший первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина. В сентябре прошлого года НАБУ подозревало его в незаконном обогащении.

Генерал армии Василий Грицак работал в должности председателя СБУ с июля 2015 года. До этого был руководителем Антитеррористического центра. 3 июня этого года ушел в отпуск. Обязанности председателя СБУ временно исполняет Иван Баканов - бывший председатель партии "Слуга народа" и руководитель избирательного штаба Владимира Зеленского.