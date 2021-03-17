"Мы повзрослели. Очищаем команду"

- Ожидаю много изменений. Вижу партию командной. Когда ее нет - это проблема, - говорит предпринимательница, депутат из Николаева 39-летняя Татьяна Домбровская. Приехала в Киев на 11-й съезд партии "Слуга народа". В субботу утром вдоль ул. Парковая дорога в нескольких метрах друг от друга стоят нацгвардейцы. Рядом - полицейский автомобиль с включенными мигалками. Перед конгрессно-выставочным центром "Парковый" собрались несколько десятков человек в белых жилетах "SaveФЛП. За права и свободы". Гудят в дудки.

На лестнице - полиция.

- Позор народным депутатам, которые не народом, - слышны крики.

В 10:14 подъезжает черный "Мерседес" с тонированными стеклами. Из него выходит народный депутат 48-летний Николай Тищенко. Не обращает внимания на митинг, направляется ко входу.

- Никто из "Слуг народа" до этого не был ни чиновником, ни прокурором, который 20 лет в должности и имеет пять домов, - говорит журналистам заместитель председателя фракции "Слуги народа" 35-летняя Евгения Кравчук. Так отвечает на вопрос о дорогостоящих вещах, с которыми депутаты приходят в парламент. - Речь же не о том, что кто-то имеет дорогую машину или сумку. А заработал ли он эти деньги.

Из белого "БМВ Х6" выходит народный депутат 42-летняя Юлия Гришина. Она в пальто изумрудного цвета, серо-голубом пиджаке и синих джинсах.

На первом этаже две рамки металлоискателей. Все в масках. При входе на столе - антисептик. К эскалатору идет назначенный в январе главой Черкасской облгосадминистрации нардеп 29-летний Александр Скичко.

- Проблем очень много, - говорит о новой работе. - Хочу уйти из власти с результатом. У меня есть видение, как улучшить ситуацию в области, от "Большого строительства" до туризма.

На третьем этаже угощают круассанами, чизкейками и печеньем. Из напитков - минеральная вода, кофе, соки. Столики расставлены в 2 м друг от друга.

Около 11:00 у входа появляются председатель партии "Слуга народа" 36-летний Александр Корниенко и руководитель парламентской фракции Давид Арахамия, 41 год. Начало съезда задерживается на 10 мин. В зал заходит президент 43-летний Владимир Зеленский. Ему аплодируют. Звучит гимн.

- Против нас старая система, олигархи, их средства массовой информации, судьи, депутаты, которые потеряли неприкосновенность, - говорит президент. - Чиновники, которые потеряли схемы. Теневые царьки, которые скупали землю, которая якобы не продается, теневые букмекеры, которые зарабатывали миллиарды, не платя ни одной гривны в бюджет. Сегодня партия "Слуга народа" начинает новый период. Мы повзрослели, признали ошибки и сделали выводы. Постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей. Если в этом зале есть те, кто еще не понял разницу между настоящим мнением народа и своим фейсбук-пузырем, или шумом анонимных телеграмм-каналов о "все пропало" - лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас.

В зал заходит исключенный из фракции 39-летний Александр Дубинский, против которого Соединенные Штаты ввели санкции. Слушает Зеленского на лестнице, рядом с ним мажоритарщик из Харькова Александр Куницкий, 37 лет.

- Вы можете дискутировать относительно деталей, - продолжает Зеленский. - Но если речь идет о принципиальных для страны вещах, на табло всегда должны быть не менее 226 голосов "Слуги народа". Партия всегда будет работать не для 73 или 54 процентов. А для 100 процентов граждан Украины. И на все 100 процентов. Я уверен, на 200. Слава Украине!

- Героям слава! - раздаются аплодисменты. Дубинский не хлопает.

- Будут стоять вызовы - медные трубы, огонь и вода. Это то, через что нам придется пройти, - говорит со сцены председатель Верховной Рады 37-летний Дмитрий Разумков.

Играет музыка из ролика президентской кампании Зеленского.

- Я себя также отношу к слугам народа. Потому что служу народу Украины в команде "Слуги народа" и президента Зеленского, - говорит премьер-министр 45-летний Денис Шмыгаль.

Объявляют получасовой перерыв. В буфете становится больше людей. Снимают маски, чтобы поесть. Кое-кто в перчатках.

Продолжают без Зеленского, Разумкова и Шмыгаля.

- Местные выборы прошли, как прошли, - говорит Александр Корниенко. - Есть результаты феноменальные в некоторых областях. Есть, не буду говорить позорные, но неприятные. Что у "Слуги народа" нет ни одного мэра областного центра, я относил бы и в свой адрес, и всех наших штабов. Недоработали.

Объявляют, что на съезде зарегистрированы 115 человек. Из 73 человек создают политсовет партии. Туда вошли вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции 35-летняя Ольга Стефанишина, министр развития громад и территорий Украины 43-летний Алексей Чернышов, министр цифровой трансформации 30-летний Михаил Федоров, министр культуры и информационной политики 55-летний Александр Ткаченко и министр юстиции Денис Малюська, 39 лет. Политсовет возглавил Давид Арахамия. Представляют движение "Зе-женщины". Съезд длится 3 часа.

- Будем просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок. А как он решит, это уже его решение, - говорит на брифинге Арахамия.