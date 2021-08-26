Мы оторвались от России навсегда. У нас большие проблемы с государством и организацией, но уровень общественного развития значительно выше. Украинцы искренне любят свою страну. Чувства, которые вызвало участие в праздновании Дня Независимости, невозможно сравнить ни с чем. Спасибо всем вам, дорогие сограждане, - это настоящие независимость и свобода.

Офис президента организовал торжественную часть на хорошем уровне. Поразило награждение званием Героя Украины полковника Евгения Сидоренко, одного из настоящих героев боев под Иловайском. Представление на него было подписано Генштабом и министром обороны в сентябре 2014-го, но семь лет пролежало на Банковой. Справедливость восторжествовала.

Участие авиации НАТО в параде - прорывная инициатива. Впервые в небе над Киевом в одном строю с четырьмя украинскими МІГ-29 пролетели четыре польских истребителя F-16 и два британских - "Тайфун". Они имеют огромное преимущество над всеми типами российских истребителей, включая новейшие Су-35 и Су-57.

Беспрецедентное количество украинцев приняли участие в мероприятиях ко Дню Независимости в центре Киева. Целое море людей, от края до края Крещатика, куда только достает взгляд, вышиванки, национальные цвета, флаги. Причем добрая половина так и не смогли удобно посмотреть парад - на тротуарах, на заборах, балконах и деревьях не было свободного места. Но люди не ломились в первый ряд, а пришли, чтобы почувствовать единение и национальный подъем.

Парад вышел наибольший в истории Украины. 32 "коробки" - ВСУ, СБУ, Нацгвардия, Нацполиция, Госпогранслужба, Госслужба чрезвычайных ситуаций. Это было сложное мероприятие - много боевой техники пришло с заводов прямо на парад, немало экипажей были собраны из разных подразделений. Но все удалось. Люди овациями встречали украинских воинов, технику на земле и в воздухе.

Марш защитников Украины превзошел воображение. В парке Шевченко сформировалась гигантская колонна из 64 групп, с представителями 42 общественных организаций. От бульвара Шевченко до Майдана с обеих сторон выстроились киевляне, чтобы поздравить участников Марша. Колонна шла более двух часов непрерывным потоком.

Речевка "Путин - *** ло!" благодаря истерике российской пропаганды стала просто неофициальным паролем и парада, и марша. На Марше защитников Путина вспоминали все колонны.