"Мы должны были забрать Черноморский флот себе"

- Декларация о государственном суверенитете появилась в недрах Министерства иностранных дел Украины, - рассказывает дипломат Владимир Огрызко, 65 лет. - Еще во внешнеполитическом ведомстве Украинской Советской Социалистической Республики были люди, которые мечтали о независимости. Она была для нас большой радостью и победой. Население бывшей советской республики не стало вдруг украинскими гражданами. Но это был первый шаг.

Как у молодого Украинского государства появился президент?

- Михаил Горбачев был первым президентом Союза. Впоследствии говорилось о том, что Борис Ельцин станет им в Российской Федерации. Наша политическая элита "собезьянничала", чтобы иметь президента наравне с другими. Показать, что мы такие же, как поляки, немцы, американцы.

Какую роль играл президент Леонид Кравчук в дипломатии того времени?

- Первым "проколом" была поездка на разговор с Ельциным и Шушкевичем в декабре 1991-го. СССР заменили на Содружество независимых государств. Ельцин хотел под новой вывеской оставить старые отношения между Москвой и республиками. Договоренность в Беловежской Пуще открывала путь к этому.

Второй ошибкой было то, что не забрали себе Черноморский флот. Все, что располагалось на территории страны, автоматически переходило под ее юрисдикцию. Надо было принять политическое решение. Игорь Касатонов был главнокомандующим Черноморского флота, сторонник России. Из Киева не поступало четких сигналов, а в Москве было не до того. И Касатонов сказал: "Если нет указаний, я принимаю командирское решение, что Черноморский флот будет российский". С того момента начинается трагедия, которая длится до сих пор. Черноморский флот остался гнездом КГБ, ФСБ и всех ГРУ.

Еще одна ошибка - мы отдали России право продолжать деятельность СССР в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Следующая потеря: ядерное оружие, Будапештский меморандум и размытые гарантии безопасности.

- Оружие стратегического назначения надо было отдавать. Мы не могли бы держать его у себя безопасно. Но получили 800 миллионов долларов компенсации за эти вооружения. Эксперты говорили, реальная стоимость составляла почти 60 миллиардов. Нас раздели и сказали: "Будьте счастливы и с этого". Прописать свои условия нужно было, но не имели возможности их протолкнуть.

Была наивная вера. Если обещают такие люди, то будут придерживаться. Но Россия аннексировала часть нашей территории. А сторона, обещавшая гарантировать безопасность (США и Великобритания. - ГПУ), от этого отказалась.

Президент координирует внешнюю политику, согласно Конституции. Реально же ориентирован на внутреннюю. Как Леонид Кучма выполнял функции?

- У нас действительно президент отвечает за все. От полетов в космос - до детского сада. Это грустно. В парламентско-президентской республике должно быть четкое понимание, что является ответственностью главы государства, а что - Верховной Рады.

Но во время первой каденции Кучма уделял внешней политике серьезное внимание. Не было месяца без двух, а то и трех визитов президента за границу. В тот период заложили основы нашего европейского и евроатлантического курсов. Конечно, кремлевское лобби пыталось разворачивать Леонида Даниловича в российскую сторону.

Он назвал это многовекторностью.

- Балансировал, считал Москву партнером, но не другом.

Для нас победой стало заключение в 1997-м так называемого большого договора о дружбе. Впервые черным по белому было записано, что РФ признала независимость Украины в ее существующих границах. Но Россия таки убедила наше руководство продлить пребывание Черноморского флота в Севастополе еще на 20 лет.

Как описали бы систему власти президента Виктора Ющенко?

- Он был пронатовский, проукраинский, проевропейский. Отстаивал право украинцев иметь свою идентичность и чтобы ее признали во всем мире. В вопросах внешней политики продвигались правильно. Однако в отношениях с Россией постепенно заходили в клинч.

Благодаря чему стали возможны газовые войны между Украиной и Россией в 2005-м и 2008-2009 годах?

- 2005-й - первый год президентства и единственный, когда Ющенко имел полномочия принимать решения относительно всего. С 1 января 2006 года мы стали парламентско-президентской республикой. Все полномочия по экономике перешли в руки правительства. Столкнулись прозападная линия Виктора Ющенко и откровенно пророссийская линия премьер-министра Юлии Тимошенко. Она хотела продолжать трагические для Украины газовые дела. Эта коррупция уничтожала страну, пока мы от российского газа не отказались. Ошибкой всех президентов было нежелание развивать газовый и нефтяной сектор в Украине.

Как опишете власть Виктора Януковича?

- Одним словом. Криминальная. Работала на интересы России и собственного кармана. При Януковиче приняли бездарное решение об Украине как внеблоковом государстве (закон приняли в 2010 году, отменили в 2014-м. - ГПУ). Продлили до 2042 года пребывание Черноморского флота РФ в Украине за мнимые скидки на газ. От нас отворачивались западные партнеры.

Революция достоинства требовала изменения системы, а не лиц. Достигла цели?

- Частично. Основное ее достояние - качественный переход от населения к гражданам. Никто не требовал от волонтеров собирать средства для наших воинов. Никто не требовал добровольцами идти в военкоматы.

Как при Петре Порошенко работала дипломатия?

- И в администрации, и в МИД делали свою работу профессионально и патриотично. Но если президент принимает политическое решение, то дипломаты должны его выполнять: "Вот, на тебе Минские договоренности, работай".

Как описали бы действующую систему власти?

- Есть простая формула успеха - "трех П". Профессионализм, патриотизм и порядочность. Профессионалов в нынешней власти даже с лупой сложно увидеть. Говоря о патриотизме, вспоминаю песенки об Украине как проститутке. Относительно порядочности, то есть столько зашкваров с властью, которая якобы не ворует.

Но есть заметные изменения. В частности, относительно нашего врага России. И эволюция Зеленского от "Просто не будем стрелять" до адресованного Байдену "Почему Украина не в НАТО?" - большая и быстрая.

Каково наше будущее, траектория полета?

- Присоединимся к ЕС и НАТО в недалекой перспективе. Откажемся от централизма в управлении. Будут реальные политические силы и парламент, президент будет выполнять четко свои функции. Мы окончательно вернемся к истокам. Украинское общество исторически демократическое. Самодержавие здесь не проходит. Нам подходит парламентская дискуссия. С потасовками и ссорами, но мы так вырабатываем совместную линию.

Параллельно подойдет к концу история нашего северо-восточного соседа. Мы поможем. И когда на месте искусственной империи возникнут цивилизованные государства, все североатлантическое и построссийское пространство станет прообразом новой конструкции от Ванкувера до Владивостока. Где будут безопасность, уважение прав человека, экономический рост.

"Начинали с ничего - две комнаты, стол, сломанный стул"

Владимир Огрызко родился в 1956 году в Киеве. Окончил университет им. Тараса Шевченко, специалист по международным отношениям. Кандидат исторических наук, владеет немецким и английским языками.

В 1992-1993 годах - советник посольства Украины в Германии.

- В начале независимости у нас не было ни одного посольства, - рассказывает Владимир Огрызко. - Нас отправили в Германию развивать дипломатическое присутствие. Предоставили две комнаты. Помню как сейчас: стол, сломанный стул. Так везде. Мы начинали с ничего, с пустого места. Согласно первому решению Минфина, наша зарплата была выше, чем у российских дипломатов. Они к нам приходили и говорили: "Я Петренко Петр, украинец, хорошо отношусь к Украинскому государству. Возможно, договоримся?" Мы гордо говорили: "Вы нам не подходите".

В 1999-2004 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Австрии и постоянный представитель при международных организациях в Вене. Год был послом по особым поручениям Управления евроатлантического сотрудничества МИД Украины. В 2007-2009 годах - министр иностранных дел.

Работал первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Подал в отставку 23 февраля 2010-го, за два дня до инаугурации Виктора Януковича. 18 февраля 2014-го выступил с открытым "Обращением к лидерам Европы и США, которые еще в состоянии действовать". Обвинил правительства западных стран в бездействии во время преступлений режима Януковича против собственного народа.

Руководит Центром исследования России. Входит в стратегической совет Движения сопротивления капитуляции.

Женат, трое взрослых детей также работают в сфере международных отношений.

Олег РЫБАЧУК, председатель Центра совместных действий. В рамках проекта #укрдерждовгобуд к 30-й годовщине Независимости провел серию интервью о становлении Украинского государства и институтов власти