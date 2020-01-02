"Можно не готовить, а заказать все блюда"

Народные депутаты на первое голосование соберутся 14 января. Накануне праздников спросили у парламентариев, куда поедут и как будут праздновать Новый год и Рождество.

— Новый год буду встречать с семьей. Буду готовить заливное из петуха и поросячьи уши, — говорит депутат от "Слуги народа", ресторатор 47-летний Николай Тищенко. — На Рождество делаем праздник для детей, готовим для них подарки. Младшему сыну Давиду нравится находить их под подушкой.

У Николая Тищенко два сына. 14-летний Даниил от первого брака. И Давид, которому скоро исполнится 2 года.

— На Новый год, возможно, пригласим самых близких друзей, — говорит нардеп от "Европейской солидарности" 42-летний Владимир Вятрович. — Сыну, которому 3,5 года, Николай принес электрогитару, чтобы играть рок. Традиции готовить подарки на Новый год в нашей семье не было.

Депутат от "Голоса" 30-летняя Соломия Бобровская настоящим праздником называет Рождество:

— Сочельник должен быть дома. Мы с известными ривненчанами также готовим вертеп (несколько лет подряд художники, предприниматели, государственные служащие, журналисты из Ривне объединяются в благотворительный проект "Звездный вертеп", поздравляют горожан с Рождеством. — ГПУ).

— На Рождество поеду к родителям, они живут в 50 километрах от Киева, — говорит коллега Бобровской по фракции 35-летняя Инна Совсун. - Буду дописывать законы, проверять студенческие работы. В этом семестре у меня были пары в Киевской школе экономики. Две недели занятий с шести до девяти вечера. Это сложно. Не уверена, что делала бы это, если бы моя депутатская зарплата позволяла выплачивать кредит на квартиру.

— Буду на Новый год в Киеве. Надо здоровьем заняться, — говорит нардеп от "Батьківщини" 63-летний Михаил Волынец. — Я всю жизнь работал на шахте. Когда был молод, готовили оливье и селедку под шубой. Непросто было в 1970-е. Помню, стоял в подвальном помещении, чтобы купить пакет мяса. Это была кость и на сухожилии маленький кусок мяса.

Нардеп от "Слуги народа" 23-летний Святослав Юраш праздники планирует провести дома:

— У нас с женой два месяца тому назад родился сын. Помогает теща и то, что живем в замечательное время капитализма. Можно заказать все блюда.

— Где будем отмечать — еще не думали, — говорит депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" 44-летняя Наталия Королевская. — Мы традиционно дарим сувениры. Конфеты детям, игрушки.