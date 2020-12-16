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четверг, 17 декабря 2020 07:30

"Можете пригласить Илона Маска, запускать ракеты. Но к вам придет прокуратура и бизнес отожмут"

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— В Министерстве финансов нет печатного станка для денег. Мы хотели бы повысить в разы зарплаты и медикам, и педагогам, и воинам, которые держат оборону страны. Но должны исходить из реальных возможностей экономики, — говорит министр финансов 39-летний Сергей Марченко в Верховной Раде 15 декабря.

Парламент за 52 мин. принимает государственный бюджет на 2021 год. "За" — 289 голосов. Поддерживают фракции "Слуга народа", "Батьківщина", группы "Партия "За будущее" и "Довіра".

Доходы запланировали в размере 1,092 трлн грн, расходы — 1,347 трлн грн. Дефицит — 246,6 млрд грн.

На социальную сферу, включая пенсии и субсидии выделят 312,4 млрд. На безопасность и оборону — 267 млрд, из которых 117,5 млрд — Министерству обороны. На образование — 169,6 млрд, медицину — 162,7 млрд, "Большое строительство" — проект развития инфраструктуры, инициированный президентом Владимиром Зеленским — 89 млрд.

Минимальная зарплата с 1 января следующего года запланирована в размере 6 тыс. грн, с декабря — 6,5 тыс. грн. Зарплаты врачам повысят на 30%, учителям — на 26%. Средний курс гривны к доллару прогнозируют на уровне 29,1.

На погашение и обслуживание госдолга потратят 627 млрд грн.

При подготовке бюджета ко второму чтению от народных депутатов поступило почти 2,5 тыс. правок.

Чтобы развивалась экономика, государство должно уменьшить налоги. Чтобы у бизнеса было больше стимулов. Львиная доля бюджета — пенсии, социальная помощь. Он рассчитан на оптимистическом сценарии. Но он может состояться, а может и нет. Нет уверенности, что бюджет будет наполняться такими темпами, как ожидают, — говорит экономист 42-летний Дмитрий Боярчук.

— Повышением минималки увеличивают доходы от единого социального взноса. Предприниматели будут платить больше налогов. Но не можем уверенно говорить о росте благосостояния у подавляющего большинства украинцев.

Во вторник было впечатляющее размещение облигаций на внутреннем рынке (15 декабря Минфин привлек 51,39 млрд грн средств на аукционах облигаций внутреннего государственного займа. Назвали это рекордом. - ГПУ). Поэтому с расходами, которые нужно обязательно профинансировать, - скорее всего власть справится.

С Евросоюзом удалось договориться. Они дали деньги, чтобы не создавать более серьезный кризис. Но подтверждения от Международного валютного фонда нет (в этом году МВФ утвердил программу кредитования для Украины — $5 млрд на 18 месяцев. В июне перечислил первый транш — $2,1 млрд. - ГПУ). Сейчас критическая ситуация пройдет и правительство не будет напрягаться, чтобы выполнять условия МВФ. Но покрывать дефицит в следующем году станет еще сложнее. Единственный шанс - если экономика будет расти. Иначе профинансировать 5 процентов ВВП дефицита трудно.

В этом году мировая экономика падает. Все ожидают ее роста в следующем. Но ковид накрывает волнами. В Украине объявили карантин в январе, западные страны тоже вводят снова.

Земельная реформа - долгоиграющая тема. Рынок земли сразу не расцветет. Тот, кто продает, скажет: хотите тысячу долларов за гектар, а я хочу за три. Реформа - это рост инвестиций в течение 5-10 лет. В 2021-ом бума не будет. В том числе и из-за событий с Конституционным судом (27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях. Приостановил полномочия НАПК по проверке деклараций. В декабре Рада их возобновила. - ГПУ).

Приходу инвестиций будет способствовать приватизация, изменение судебной системы. То, чего власть не делает. Идет полный откат по антикоррупционной реформе. Инвесторы не любят, когда все сначала движется вперед, а потом назад. Им нравится, когда стабильно и понятно. Экономическая реформа лежит в плоскости судебной. Можете пригласить Илона Маска, построить космодром и запускать ракеты, но к вам придет прокуратура и бизнес отожмут.

Расходы государства трудно сократить. Все отрасли недофинансированы. Нужно менять структурный подход, реформировать пенсионную систему.

Первое полугодие 2021-го будет сложное. А потом все начнет расти. Украинцы пережили нынешний кризис спокойно. Страдали только малые предприниматели, когда закрывали кафе, рестораны. В следующем году будет лучше, но масштабного роста в доходах граждан ожидать не стоит. Курс гривны относительно доллара будет колебаться на уровне 28.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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