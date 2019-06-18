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среда, 19 июня 2019 06:00

"Москва купила очередной телеканал в Украине"

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14 июня народный депутат Тарас Козак купил телеканал "Зик". Это общенациональное медиа, с центральным офисом в Киеве.

В октябре прошлого года Козак стал владельцем телеканала "Ньюзван", в декабре — группы компаний "112 Украина". Их стоимость оценил в 114,8 млн грн. На выборах в Верховную Раду идет в десятке списка "Опозиційної платформи — За життя". Одним из лидеров этой партии является кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук. Козак не поддержал закон, признающий вооруженную агрессию России против Украины.

После обнародования информации о смене собственника, с телеканала уволился гендиректор и топ-менеджеры. Прекратили сотрудничество ряд журналистов.

— Ситуация недопустимая. Медведчук, который претендует на роль украинского Кадырова (президент Чеченской Республики в составе России, называет Путина кумиром, сторонник оккупации Крыма. — ГПУ), беспрепятственно покупает еще один телеканал, — говорит политолог 42-летний Михаил Басараб.

— Он и его партнеры и раньше влияли на информационную политику "Зика". Теперь это оформлено официально. Расширение влияния Медведчука на украинские медиа — это увеличение присутствия Кремля. В ситуации с этим телеканалом это особенно опасно. Потому что он работает преимущественно на западноукраинскую аудиторию, в основном, патриотическую.

Предыдущим владельцем был местный бизнесмен Петр Дыминский. Но еще во времена Януковича среди реальных владельцев "Зика" фигурировали фамилии тогдашних чиновников Александра Клименко и Виталия Захарченко (министры доходов и сборов и внутренних дел в правительстве Азарова. Клименко подозревают в создании преступной организации, злоупотреблении служебным положением. Захарченко инкриминируют ряд тяжких преступлений против активистов Майдана в феврале 2014-го. Оба бежали в Россию. — ГПУ). Когда уже после Революции достоинства телеканал "переехал" в Киев, на Майдане построили роскошную студию, окончательно стало понятно — ресурс принадлежит не Дыминскому, у него нет столько средств и такой потребности.

"Зик" вместе со "112" и "NewsOne" вошел в сеть прокремлевских каналов. Под видом дискуссии продвигают кремлевские идеи. Делают публичными людей, которые работают против Украины. Это опасно. Особенно накануне выборов. Потому что телевизор влияет на настроения.

Государство должно внимательнее отслеживать вражескую информацию в СМИ. Чинить препятствия той, которая отрицает украинские ценности и идеалы. Исследовать источники финансирования и связи таких средств массовой информации с Россией. В конце концов прекратить деятельность диверсионных медиа. Параллельно — поощрять украинский капитал создавать независимые медиа.

Следственные органы показывают неэффективность расследования дела Виктора Медведчука (в феврале 2019-го Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное производство против Виктора Медведчука за государственную измену из-за его заявления о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс". — ГПУ). Кум Путина беспрепятственно разворачивал политическую и деловую деятельность. Этого не могло бы произойти, если бы он не имел договоренностей или гарантий со стороны предыдущего президента Петра Порошенко.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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