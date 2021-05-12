Медведчука и Козака подозревают в государственной измене

- Сегодня Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма, - говорит генпрокурор 42-летняя Ирина Венедиктова на брифинге 11 мая. Проводит его вместе с руководителем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, 46 лет.

Кума Путина, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 66-летнего Виктора Медведчука и его однопартийца 49-летнего Тараса Козака подозревают в завладении нефтегазовым участком "Глубокая". Его ресурсы - более 38 млрд грн, отметила Венедиктова.

Обнародовали аудиозаписи разговоров, где Медведчук договаривается с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком о перерегистрации украинского предприятия на территории Крыма. Медведчук говорит, что "готов заново регистрировать" свое предприятие после оккупации как российское и платить там налоги.

- Общество "Новые проекты" с орбиты влияния этих нардепов в 2012 году получило разрешение на пользование недрами, - рассказывает Ирина Венедиктова. - После аннексии Крыма Медведчук благодаря связям с властями России начал подрывную деятельность против Украины. В частности, в экономической сфере. Примерно с марта 2015 года вместе с Козаком передавали оккупационной власти материальную и документальную базу месторождения.

Также 11 мая СБУ провела обыск в доме Медведчука на ул. Монтажников в Киеве. Жилье зарегистрировано на его супругу Оксану Марченко. Также обыскали офис ОПЗЖ и дом Козака.

Баканов заявил, что в прошлом году Медведчук передал России информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил.

- Для власти было бы лучше выдавить Медведчука и Козака из страны, - говорит политический обозреватель 56-летний Леонид Швец. - Потому что если дойдет до суда, наши правоохранительные органы могут выглядеть неубедительно. Это не означает, что Медведчук невиновен. Но этого не смогут доказать.

Растет влияние другого крыла ОПЗЖ - Левочкина-Бойко. А группа Медведчука-Рабиновича ослабевает. Хотя закрытие каналов и преследования бьют в целом по партии.

Почему Зеленский это делает? В феврале начали давить на прокремлевскую колонну. Это надо довести до конца, тем более, когда есть доказательства.

Дело против Медведчука бьет по Порошенко. Он вернул кума Путина в высшую политическую лигу - тот впервые попал в список самых богатых людей украинского "Форбса". Зеленскому хватило решимости, которой не было у предшественника. Президент кроме собственных политических задач сейчас удовлетворяет и запрос общества. Так и должно быть.

Но боюсь, Медведчук примет этот вызов. Не хотелось бы видеть, что враг выглядит сильнее тех, кто на стороне правды, но слабоват профессионально.

- В этом деле совпали интересы страны и Зеленского, - говорит политтехнолог 55-летний Виталий Бала.

- Сядет ли Медведчук, должен решить суд. Хочется, чтобы он был открытый. Есть версии, что решение было принято в результате недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Якобы он потребовал от Офиса Президента - за две недели выполнить предыдущие обязательства и дал новые задачи.

Не верю, что Медведчука посадят. Лучше его отдали бы России в обмен на всех наших пленных.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", "Ньюзван", "Зик".

19 февраля СНБО включила в санкционный список Виктора Медведчука, его супругу Оксану Марченко и Наталью Лавренюк, гражданскую жену Тараса Козака.