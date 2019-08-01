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пятница, 02 августа 2019 06:30

"Медведчук не получит должность в новом парламенте"

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— Коалиция заберет все министерские кресла. Некоторые комитеты в парламенте отдадут оппозиции, чтобы не возникало сомнений в демократичности власти, — говорит представитель президента в Кабинете министров 37-летний Андрей Герус в интервью "РБК-Украина".

Верховная Рада девятого созыва начнет работу не позже 5 сентября, согласно закону. Парламентарии должны сформировать коалицию, избрать руководство законодательного органа, председателей комитетов. По представлению президента изберут премьер-министра и правительство.

Партия "Слуга народа" проводит 254 депутатов. Для принятия решений коалиция должна насчитывать не менее 226. Из остальных четырех партий, прошедших в Раду, о готовности сотрудничать со "Слугой народа" заявляли "Голос" и "Батькивщина".

— Мы претендуем на роль оппозиционной силы в парламенте, — говорит один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь", кум президента РФ Путина 64-летний Виктор Медведчук.

О распределении функций в новом парламенте говорим с политологом Владимиром Фесенко, 60 лет.

Кто станет оппозицией? На какие должности она может претендовать?

— Оппозицией будут все, кто не войдет в большинство. Но она будет разной: конструктивная, антизеленская. Причем разнополярная — с одной стороны, Медведчук с его фракцией, а с другой — Порошенко.

Информация о распределении портфелей появится ближе к 24 августа. Или когда начнет работать президиум Верховной Рады. Единственное, что осмелюсь спрогнозировать: "Оппозиционная платформа — За жизнь" выдвинет Медведчука или на второго вице-спикера, или на какую-то другую должность. Например, руководителя одного из комитетов. Против этого будет неистовое сопротивление и общественности, и в парламенте. Поэтому он не получит ничего.

У нас нет закона об оппозиции. Какой он должен был быть?

— Закона об оппозиции нет в большинстве европейских стран. Это легко сформулировать для государств, где есть две партии. В Украине — невозможно. Ведь что такое оппозиция? Когда есть и ОПЗЖ медведчуковская, и есть партия Порошенко. Возможно, ею будет "Батькивщина", и даже "Голос".

Оппозиция — это политические силы, которые не входят в правящее большинство. Ее не бывает первого или второго сорта. Поэтому не вижу смысла в этом документе. Нет механизма справедливого распределения должностей между парламентскими силами. Еще одна непреодолимая проблема — пророссийские силы, как "Оппозиционная платформа — За жизнь". Если зафиксируем это как норму, такие партии получат должности.

В регламенте не записано распределение комитетов между коалицией и оппозицией. Была традиция отдавать оппозиции некоторые должности в комитетах. В 2014 году фактически отошли от этого. После Майдана не дали их "Оппозиционному блоку". И сейчас эта идея вызовет бешеное сопротивление.

Медведчук может стать спикером?

— Это чушь, о которой я слышу не первый год. ОПЗЖ будет в глухом оппозиционном гетто. Ни на что они не будут влиять. Спикером станет Дмитрий Разумков (руководитель партии "Слуга народа". — ГПУ), это реально и логично.

Какие реформы в работе парламента назрели?

— Реформа, которую готовили совместно с комиссией Европейского парламента и начали принимать во времена председательства Андрея Парубия. Но не реализовали. Там много предложений относительно недопущения законодательного спама. К этой реформе надо вернуться.

Но есть и неотложные потребности. Должно быть наказание за то, что депутаты не посещают заседания Верховной Рады, за кнопкодавительство. Я не сторонник популярной идеи об отозвании депутатов. Потому что нет и не может быть четкого и справедливого механизма.

Есть часть партий, набравших более 2 процентов голосов. Будут ли они иметь влияние на политические процессы? Могут ли стать внепарламентской оппозицией?

— Безусловно. От "Нацкорпуса", кроме Белецкого, никого не было в парламенте, но они имели влияние на общественно-политическую жизнь. Могут впоследствии получить большинство в органах местного самоуправления. Контролировать отдельные регионы — как "Укроп" контролировал Волынь. Или Труханов и его партия — Одессу.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО, Ирина ПАТЛАТЮК
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