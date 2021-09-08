Мать нардепа от "Слуги народа" накупила имущества на 14,5 миллиона

Две квартиры в Киеве, дом, земельные участки и автомобиль приблизительно на 14,5 млн грн приобрела Наталия Клочко, 70 лет. Она - мать народного депутата от "Слуги народа" 40-летнего Андрея Клочко. Расследование опубликовали журналисты "Бигус.Инфо". Покупки начались, когда Клочко попал в Верховную Раду. О бизнесе матери ничего не известно.

В августе 2021-го женщина приобрела в столице две квартиры на 200 и 68 "квадратов", нежилое помещение с выходом к пляжу на Днепре. Недвижимость матери нардепа стоит около 9,5 млн грн, отмечают в расследовании.

В апреле Наталья Клочко купила дом на 150 кв. м в коттеджном городке "Вилла виладж таун". Там недвижимость предлагают от 1,8 млн грн.

В прошлом году женщина стала обладательницей 24 "соток" в 25 км от Киева на территории закрытого коттеджного городка посреди леса с собственным озером. На участке пока ничего нет. Землю продавали за 86 тыс. грн за "сотку". Участок должен был обойтись где-то в 2 млн грн, рассказывают в "Бигус.Инфо".

В прошлом году мать Клочко приобрела автомобиль Tesla Model X 2016-го. Цены на такие машины стартуют от 1,2 млн грн.

Нардеп в декларации не указывает собственное жилье. В комментарии журналистам сказал, что он не финансировал приобретение недвижимости матери.

Андрей Клочко прошел в Верховную Раду по спискам "Слуги народа" в 2019-ом. Возглавляет Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До этого был частным предпринимателем - торговал книгами, по документам. Работал помощником проректора международных отношений в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. Супруга Неля Клочко занимается предпринимательской деятельностью. В прошлом году задекларировала более 3,3 млн грн доходов. Семья воспитывает сына и дочь. Открытой информации о бизнесе матери нет.

В декларации Клочко указал две квартиры, которые использует для регистрации места жительства. Квартиру в Киеве более чем 100 кв. м арендует. Имеет два автомобиля "Запорожцы", "Фольксваген Туарег" 2011 года выпуска и "Тойота Рав4" 2016-го. В этом году семья нардепа приобрела "Ниссан Лиф" 2012-го и "Мерседес" S63 2014-го.