Мать нардепа от "Слуги народа" накупила имущества на 14,5 миллиона

 
Ексклюзивы
1/5
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 198
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 900
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 198
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 549
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 270
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1359
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 279
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Или страна будет развиваться, или мы исчезнем — Валентин Васянович
Просмотров: 405
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 162
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 639
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
&quot;Украина начинается там, где живет и работает человек&quot;
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 1260
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1386
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1215
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 459
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
08 сентября 2021
Просмотров: 261
Вік не грає ролі
Понад рік шукаю роботу. Не те що зовсім не працюю – трапляються замовлення на тексти, консультую, проводжу тренінги як психолог. Та доходу від ...
четверг, 09 сентября 2021 00:51

Мать нардепа от "Слуги народа" накупила имущества на 14,5 миллиона

  Комментировать

Две квартиры в Киеве, дом, земельные участки и автомобиль приблизительно на 14,5 млн грн приобрела Наталия Клочко, 70 лет. Она - мать народного депутата от "Слуги народа" 40-летнего Андрея Клочко. Расследование опубликовали журналисты "Бигус.Инфо". Покупки начались, когда Клочко попал в Верховную Раду. О бизнесе матери ничего не известно.

В августе 2021-го женщина приобрела в столице две квартиры на 200 и 68 "квадратов", нежилое помещение с выходом к пляжу на Днепре. Недвижимость матери нардепа стоит около 9,5 млн грн, отмечают в расследовании.

В апреле Наталья Клочко купила дом на 150 кв. м в коттеджном городке "Вилла виладж таун". Там недвижимость предлагают от 1,8 млн грн.

В прошлом году женщина стала обладательницей 24 "соток" в 25 км от Киева на территории закрытого коттеджного городка посреди леса с собственным озером. На участке пока ничего нет. Землю продавали за 86 тыс. грн за "сотку". Участок должен был обойтись где-то в 2 млн грн, рассказывают в "Бигус.Инфо".

В прошлом году мать Клочко приобрела автомобиль Tesla Model X 2016-го. Цены на такие машины стартуют от 1,2 млн грн.

Нардеп в декларации не указывает собственное жилье. В комментарии журналистам сказал, что он не финансировал приобретение недвижимости матери.

Андрей Клочко прошел в Верховную Раду по спискам "Слуги народа" в 2019-ом. Возглавляет Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До этого был частным предпринимателем - торговал книгами, по документам. Работал помощником проректора международных отношений в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. Супруга Неля Клочко занимается предпринимательской деятельностью. В прошлом году задекларировала более 3,3 млн грн доходов. Семья воспитывает сына и дочь. Открытой информации о бизнесе матери нет.

В декларации Клочко указал две квартиры, которые использует для регистрации места жительства. Квартиру в Киеве более чем 100 кв. м арендует. Имеет два автомобиля "Запорожцы", "Фольксваген Туарег" 2011 года выпуска и "Тойота Рав4" 2016-го. В этом году семья нардепа приобрела "Ниссан Лиф" 2012-го и "Мерседес" S63 2014-го.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мать нардепа от "Слуги народа" накупила имущества на 14,5 миллиона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
5
 Просмотров: 7569
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 1 Просмотров: 5904
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению Просмотров: 3672
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
8
 Просмотров: 3636
Социологи показали рейтинг Зеленского
Социологи показали рейтинг Зеленского 9 Просмотров: 2565
Политика
"Изменить место регистрации можно, не выходя из дома"
"Изменить место регистрации можно, не выходя из дома" Просмотров: 45
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости 6 Просмотров: 324
Продемонстрировали мощь на суше, в воздухе, на воде
Продемонстрировали мощь на суше, в воздухе, на воде Просмотров: 135
"Появились люди, которые могут воевать за свое государство"
"Появились люди, которые могут воевать за свое государство" Просмотров: 18
"Надо оказывать давление. Чтобы в Кремле готовились отдавать наши территории"
"Надо оказывать давление. Чтобы в Кремле готовились отдавать наши территории" Просмотров: 18
Больше всего комментируют
9
Социологи показали рейтинг Зеленского
1
Конец эпохи бедности: мать "слуги народа" приобрела недвижимости на 14,5 млн грн
1
Украине нужны системы ПРО - Кулеба
1
Какие продукты в ближайшее время подорожают: прогноз экономиста
1
За атакой на Бундестаг стоит ГРУ - МИД Германии
Голосов: 112
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть