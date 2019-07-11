Малкович стал уполномоченным партии Порошенко

Поэт и издатель Иван Малкович стал уполномоченным лицом партии "Европейская солидарность" на внеочередных парламентских выборах.

Он убежден, что вокруг этой политсилы объединились самые опытные политики и деятели, которые доказали свою способность защищать национальные интересы Украины. Об этом Малкович заявил в видеообращении, распространенном в социальных сетях.

- Я поддерживаю на этих выборах "Европейскую солидарность". Здесь собрались самые яркие украинские политики, за чьими плечами - важные для Украины законы. Николай Княжицкий с законом об украинском языке, Владимир Вятрович с декоммунизацией, Андрей Парубий, Владимир Арьев, Ирина Геращенко, которые и здесь, и на европейской арене боролись за украинский интерес.

Возглавляет эту силу один из сильнейших современных европейских лидеров Петр Порошенко. Он, среди прочего, имеет одну выдающуюся черту - волю к действию. Никогда не говорил, что за нас уже все решили, а бросался в бой, убеждал европейских и мировых политиков, и защищал Украину, казалось, в безнадежные моменты, когда нас якобы уже сдали Путину, - подчеркивает Иван Малкович.

В команде "Европейской солидарности" есть уникальное сочетание опыта и свежих идей: 70% кандидатов не были в парламенте или правительстве, но в течение последних пяти лет ежедневно боролись за Украину - каждый на своем фронте. Чтобы команда с первых дней работы нового созыва парламента могла эффективно работать, ей нужны 30% опытных проукраинских политиков, которые знают все нюансы работы, и под куполом Верховной Рады, и на дипломатическом фронте. Подобное использование опыта и свежих сил напомнило Ивану Малковичу японскую мудрость.

- В предвыборные дни вспоминаю японскую сказку. В одном краю был такой жестокий обычай, что всех родителей, которые достигли 60-летнего возраста, дети должны были выносить далеко в горы и бросить там. Один любящий сын не смог этого сделать. Он сказал: Пусть меня накажут самой страшной карой, но я, папа, не отдам тебя на растерзание. Он укрывал, кормил отца, и вот в трудные времена отцовские мудрые советы помогли сыну и не только ему. Проецируя эту историю на выборы, хочу подчеркнуть, что только сотрудничество молодых и опытных политиков может обеспечить развитие страны, - отмечает Иван Малкович.

Он призвал, чтобы в период пробуждения пятой колонны страны-агрессора украинцы сделали выбор в пользу европейского будущего и той политической силы, которая сможет сломить сценарии Кремля.

- Я доверяю этим людям. Знаю, что они не позволят, чтобы нас всех обыграли опытные в антиукраинских кознях медведчуки и прочая промосковская нечисть. Прошу: не будьте беспечны и хотя бы на этих выборах давайте перестанем исповедовать пресловутый украинский "якосьвонобуддизм". Поддержим проукраинских политиков, которые по всем опросам имеют шанс пройти в Верховную Раду. Я - за "Европейскую солидарность", - отмечает Иван Малкович.