Лидеры Украины и России встретились впервые за три года

9 декабря в Париже лидеры Украины, России, Германии и Франции договорились о полном прекращении огня на Донбассе под круглосуточным наблюдением миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и обмене пленными "всех на всех".

Речь только об украинцах, которых удерживают боевики. Эти пункты должны воплотить до конца 2019 года.

Согласовали разведение сил на трех дополнительных участках. На каких именно — пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский дал указание начальнику Генштаба Руслану Хомчаку подготовить "три простейшие точки, которые не опасны". Завершиться разведение должно до конца марта 2020-го. Такие решения приняли на первой за три года встрече в "нормандском формате".

"Стороны считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство", говорится в коммюнике. Она определяет порядок воплощения политической части Минских договоренностей — выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и особый статус, но упускает часть, касающуюся безопасности. Не смогли договориться по контролю украинско-российской границы на оккупированных территориях.

Запланировали провести следующую встречу через четыре месяца. Тогда обсудят проведение местных выборов на Донбассе.

— У нас с президентом РФ разная позиция относительно границы. Российская сторона настаивает, что в соответствии с Минскими договоренностями передача границы под контроль Украины должна состояться после выборов, — говорит 41-летний Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров.

— Только после обеспечения безопасности можно решать политические вопросы. Я акцентировал на необходимости вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и разоружения незаконных войск. Проведение местных выборов в ОРДЛО возможно только с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ.

Для каждого украинца Донбасс и Крым — это Украина. Только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к миру. Мы готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением.

Российский президент заявил, что надо внести в законодательство поправки, предусмотренные "формулой Штайнмайера". А именно, об амнистии боевиков, уточнил он.

— Для мира нужно внесение изменений в Конституцию Украины, которые закрепят особый статус Донбасса, — заявил 66-летний Владимир Путин.

- Минские соглашения не являются окаменелым документом. Для их воплощения необходима гибкость, — говорит канцлер Германии 65-летняя Ангела Меркель. — Минский меморандум был подписан 19 сентября 2014-го. Благодаря принятым Владимиром Зеленским мерам появилась возможность придать документу движение и эластичность.

— Советники лидеров "нормандского формата" должны согласовать условия в сфере безопасности, чтобы через четыре месяца создать предпосылки для местных выборов на Донбассе, — подытожил Эммануэль Макрон, 41 год.

— Видим отсутствие какого-либо прогресса. Это логично. Украина и Россия имеют разные представления об урегулировании конфликта, — говорит публицист Виталий Портников, 52 года.

- Зеленский говорил о деоккупации, прекращении войны, необходимости возвращения пленных. Путин продолжал настаивать на прямом диалоге между Киевом и квази-республиками. Снимал с себя и России ответственность за войну. На саммите в Берлине в октябре 2016-го переговоры закончились точно так же. Тогда главной темой было освобождение пленных и определение трех мест для разведения войск. После того мы год ожидали освобождения украинских пленников и три года — возможности развести войска. Вероятно, в этот раз удастся реализовать эти пункты быстрее. Однако коммюнике фактически дублируется. Это свидетельствует об отсутствии нормального диалога по принципиальным вопросам.

Как оцениваете участие Владимира Зеленского в саммите?

— Нормандскую встречу провели, потому что украинский лидер искренне стремился встретиться с Путиным. Наш президент верил, что Петр Порошенко не хотел или не мог прекратить войну и договориться с Кремлем. Очевидно, после переговоров в Париже Зеленский понял, что Путин не имеет желания договариваться с каким бы то ни было украинским лидером. Что он рассматривает его лишь как потенциального будущего руководителя российского генерал-губернаторства. Зеленский это осознал. Это и есть главный результат нормандской встречи.

Как дальше будет действовать РФ?

— Давление россиян усилится. Кремль будет принуждать Зеленского к капитуляции. Стоит ожидать политического и военного обострения. Мол, если Украина хочет избежать ухудшения на фронте, должна капитулировать.

Второй раунд переговоров может состояться, только если Кремль решит не спешить с военной эскалацией. Ограничится внутриполитической дестабилизацией нашего государства.

На президента повлияли протесты в Украине?

— Он говорил, что акции усиливали российскую сторону. Но митинги могли бы играть на пользу врагу, если бы люди отстаивали выгодные Кремлю позиции. Например, побуждали к прямому диалогу с представителями марионеточных администраций, требовали покупать напрямую дешевый российский газ. Но украинцы отстаивали те же позиции, что и президент. Они усилили его позицию.

Зеленский должен сделать вывод. Электорат, стремящийся к союзу с Россией и миру любой ценой, больше не является опорой его президентства. Те люди голосовали на выборах за коллаборациониста, который отдаст Украину на милость Кремлю. Воссоединит их с РФ. Зеленский в Париже показал, что не собирается этого делать. Теперь опорой его власти станут сторонники-патриоты.

Должен думать о единстве со всеми проукраинскими силами — Петром Порошенко, Святославом Вакарчуком, Юлией Тимошенко. Они могут быть оппозицией в экономических или управленческих вопросах. Но союзниками — в защите национальных интересов. Надо прекратить разговоры о старых и новых политиках. Это искусственное разделение ведет страну к капитуляции. Нужно правительство национального единства.

Говорили без свидетелей 15 минут

Переговоры в Елисейском дворце продолжались 9 часов. Первой прибыла канцлер Германии Ангела Меркель, за ней — президент Украины Владимир Зеленский. Через 10 мин. приехал Путин на российском бронированном лимузине "Аурус Сенат", доставленном из РФ. Лидеров Украины, России и Германии у входа во дворец приветствовали французский президент Эммануэль Макрон и почетная стража.

Начали переговоры с двусторонних встреч. Пока Макрон говорил с Зеленским, Меркель общалась с Путиным. После этого президент Франции разговаривал с лидером России, а канцлер Германии — с главой Украины. Еще одна двусторонняя встреча прошла между Меркель и Макроном.

Четырехстороннюю прервали после двух часов — для переговоров между президентами Украины и России. Они длились около часа, из них 10-15 мин. главы государств разговаривали лицом к лицу, без помощников. Сразу после этого все участники саммита вновь собрались за рабочим ужином.

В состав официальной украинской делегации вошли глава Службы безопасности Иван Баканов, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава министерства иностранных дел Вадим Пристайко, руководитель энергетического ведомства Алексей Оржель, помощники Зеленского Сергей Шефир и Андрей Ермак, глава Офиса президента Андрей Богдан и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Мир увидел, что Кремль не заинтересован в прекращении войны"

— Весь мир увидел, что Кремль не заинтересован в прекращении войны на Донбассе. Это можно назвать главным результатом саммита, — считает политолог Константин Батозский, 39 лет.

— Надеюсь, состоится обмен пленными. Пункт о прекращении огня кочует с одного коммюнике в другое. Реальных предпосылок для режима тишины нет.

Разведение еще в трех точках — удачное решение. Любая работа в этом направлении укрепляет доверие к украинской стороне со стороны жителей оккупированных регионов. Они понимают, что о них помнят.

Позицией по возвращению границы Путин в очередной раз показал миру свое лицо. Не достиг своих целей в Париже.

Меркель заявила, что Минские договоренности можно менять. Фактически возразила Путину, который безапелляционно отстаивает "Минск". Это — важный сигнал. Международные партнеры не относятся к этому документу как к безальтернативному. Это обнадеживает.

В марте начнется суд в Нидерландах по сбитому в 2014-м боевиками над Донбассом Боингу. От России ожидают сотрудничества. Прокуратура объявила список людей, которых желает видеть на скамье подсудимых. Среди них граждане РФ и боевик из Тореза Владимир Цемах. В случае встречи через четыре месяца на российскую делегацию будут оказывать большее давление.

Команда Зеленского должна вынести важный урок. Она разожгла волну недоверия и скептицизма относительно переговоров в Париже. Атмосфера закрытости, кулуарных договоренностей раздражала общество.