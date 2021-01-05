"Личные обиды главы государства диктуют политику в стране"

- Тупицкий не может быть председателем Конституционного суда. Перезагрузка суда должна начаться с этого. Я не угрожаю. Конфликт с государством, обществом, Верховной Радой, конфликт с президентом. Этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг, - говорит президент 42-летний Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус" 25 декабря.

За четыре дня подписал указ об отстранении на два месяца председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Ссылаются на 154-ю статью Уголовно-процессуального кодекса. Предусматривает отстранение от должности лица, подозреваемого в преступлении.

В КСУ указ назвали "юридически ничтожным" и не планируют выполнять. Отмечается, что это вмешательство в деятельность судьи Конституционного суда Украины, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

- Происходит опасная вещь - понижение авторитета Конституционного суда как института власти, - говорит 55-летний Роман Безсмертный, политик и дипломат. Один из авторов Конституции Украины.

- Статья, на которую ссылается президент, не имеет никакого отношения к судьям КС. Потому что отстранении от должностей, временное прекращение полномочий президента, правительства, народных депутатов, судей регулируют отдельные статьи и законы. Если кто-то, в том числе судья КС, совершил преступление, то для этого есть соответствующий порядок ведения следствия и привлечения к ответственности. Почему президент не прибегает к этому? Непонятно.

Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. За некоторые его решения и заявления в серьезных демократиях уже начали бы процедуру импичмента. Определенный коллектив людей выясняет между собой отношения. Это унизительно для такой большой страны как Украина, что личные обиды президента и его окружения диктуют политику в стране.

Из-за таких вещей наша скорость продвижения к европейским институтам замедляться.

Украина находится в условиях войны. Внутренняя дестабилизация - один из инструментов ее ведения. Противник использует информационное пространство. Искусственно порождает конфликты между институтами власти, должностными лицами.

Надо искать истинную причину недоразумений. Очевидно, власть готовила какие-то действия, выходящие за рамки Конституции. Они могут быть в сфере безопасности, внутренней политики или же по курсу внешней политики.

Александр Тупицкий работает в Конституционном суде с мая 2013 года. В сентябре 2019-го был избран председателем суда.