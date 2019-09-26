Кто контролирует суд в Украине, тот становится всемогущим

24 сентября Высший совет правосудия тайным голосованием избрал нового главу 40-летнего Андрея Овсиенко. Его поддержали 12 из 16 членов совета. Предыдущий руководитель Владимир Говоруха написал заявление на увольнение из-за проблем со здоровьем. Проработал в должности пять месяцев.

Главу Высшего совета правосудия выбирают на два года. Этот орган вносит представление о назначении судей, принимает решение об их увольнении, дает согласие на задержание судьи, рассматривает жалобы на решения судьи или прокурора.

Овсиенко родился в Камень-Каширском на Волыни. Окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове. Карьеру начал в Камень-Каширском райсуде. Членом ВРП был избран в марте 2017 года.

С женой Оксаной имеют сына. Единолично не обладает никакой недвижимостью. Зарегистрирован в селе Городилец на Волыни - там в совместной собственности с женой имеет дом и земельный участок. На нее записан еще один участок. В Киеве у супругов есть квартира, которую приобрели в 2018-м, "Мазда 6" 2006 года выпуска.

За 2018 год в Высшем совете правосудия Овсиенко заработал 3 451 470 грн.

- Каждая политическая элита, которая берет власть в стране, хочет контролировать судебную ветвь. Это возможно только через Высший совет правосудия, - говорит 36-летний Андрей Помазанов, эксперт по реформированию правоохранительных органов, органов юстиции и судебной ветви власти.

- Сегодня суд может отменить фактически почти любое решение, принятое хозяйственным обществом или негосударственными органами. У нас так построена система управления, что суд среди трех ветвей является самым выгодным. Тот, кто держит ее под контролем, фактически всемогущий.

Неудивительно, что эта сфера интересует руководителей государства и монобольшинства. Логичный шаг с их стороны. Но он не соответствует демократическим принципам.