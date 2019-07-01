Кремль отказывается отпускать захваченных моряков

Россия отпустит захваченных украинских моряков после того, как тех осудят. Об этом Министерство иностранных дел РФ написало в дипломатической ноте, которую прислали в Украину 26 июня.

- Россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование за пересечение границы. Чтобы мы таким образом косвенно признали оккупацию Крыма, - говорит министр иностранных дел Украины Павел Климкин, 51 год. - Так не будет. Россия должна немедленно выполнить решение Международного трибунала - освободить украинских моряков и корабли.

Украинские дипломаты в ответ заявили, что предложение РФ обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей. Проинформировали Международный трибунал ООН по морскому праву об отказе отпустить пленников.

Ответом Климкина возмутился президент Владимир Зеленский. Обвинил министра в саботаже попытки освободить моряков. Потребовал его увольнения на ближайшей сессии Верховной Рады.

В прошлом году 25 ноября пограничные корабли России в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые переходили из порта в Одессе в Мариуполь. Захватили 24 моряка. Обвинили их в незаконном пересечении границы. Украинцы требуют относиться к ним как к военнопленным.