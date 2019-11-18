"Кремль не считает Украину страной, а украинцев - народом"

- Чтобы не попасть в ловушку с разведением сил на Донбассе, надо добиться прозрачности. Убедиться, что россияне и так называемые сепаратисты отошли, - говорит бывший командующий сухопутными войсками Североатлантического альянса в Европе 61-летний Бен Ходжес.

- Важную роль играет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которой Москва до сих пор не давала работать. Не допускала ее сотрудников к мониторингу по всем оккупированным районам. Германия, Франция и США должны нажать на россиян, чтобы ОБСЕ выполнила свои задачи.

Разговор о "формуле Штайнмайера" (предусматривает выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и особый статус для этих территорий. - ГПУ) накладывает особую ответственность на Германию за установление мира. Франк-Вальтер Штайнмайер был главой МИД, а теперь - президент страны. Берлин должен давить на русских. Иначе весь шум - пустая болтовня.

На самом деле формула не объясняет, как можно достичь соглашений с РФ. Под дулами российских автоматов выборы в Донбассе могут только легитимизировать оккупационную администрацию. Российское оружие и деньги широким потоком понесутся на восток Украины, чтобы дальше убивать украинцев. Еженедельно погибают люди. Запад должен единым фронтом поддержать вас экономически, дипломатически и военно.

Россия пытается вернуть ЛНР и ДНР Украине на своих условиях, чтобы контролировали нашу внешнюю политику?

- Новые лидеры в Киеве должны быть осторожны. Нельзя подписывать с россиянами никаких соглашений, которые давали бы Москве право вето на внешнюю политику Украины.

Уверен, об этих рисках знает Зеленский. Но Россия будет искать новые пути и толкать Украину в ловушку. Это понимают в Вашингтоне. Там тоже рассуждают, как противодействовать.

Какие видите дополнительные вызовы со стороны РФ?

- Российский флот может попытаться устроить провокации возле Одессы. Продолжить захватывать береговую линию, отрезая страну от моря. Препятствовать торговле в Черном и Азовском морях.

Украина с соседями, как Румыния и Грузия, и морскими силами НАТО должны обеспечить свободу морской навигации. Запад должен помочь остановить захват украинских судов.

Наблюдаю потерю устойчивости украинского общества против российской информационной агрессии. Кремль не считает Украину страной, а украинцев отдельным народом. Максимально продвигает такие мысли. В то же время россияне не признают присутствие своих войск на Донбассе. Распространяют дезинформацию, чтобы еще больше разъединить ваше общество.

Защититься от таких атак должны помочь беспристрастные и честные украинские журналисты. Их миссия - заставлять свою элиту быть ответственной. Судебная система должна стать добродетельной. Верховная Рада и правительство должны увеличить прозрачность и понятность, как расходуются средства граждан на безопасность. Должны четко знать, что деньги идут на лучшее обмундирование и оружие, на эффективные учения. Потеря уверенности в своем правительстве - на руку россиянам.

Как ведущие члены НАТО видят роль Украины в сотрудничестве с Альянсом?

- Важный знак, что генсек Йенс Столтенберг 30-31 октября посетил Одессу и Киев. Заявил, что Альянс, а это 29 стран, однозначно настроен на защиту украинского суверенитета. Считает, что реформы и поддержка НАТО помогут вернуть оккупированные районы. Я такого же мнения.

В Украине тренируются американские, канадские, польские, литовские, британские солдаты и офицеры. Западные партнеры оказывают помощь оборудованием и военной техникой. Мы тоже учимся у украинцев, которые имеют опыт войны.

Что можно было бы улучшить в отношениях с Альянсом?

- Украина - не остров, имеет соседей. Если бы все черноморские страны выступили вместе и говорили единым голосом, было бы хорошо. Так, чтобы в Вашингтоне, Берлине и Лондоне правительства и бизнес видели - там не изолированные игроки, а совместно противостоят российской агрессии.

Интеграция в НАТО записана в Конституции Украины. Можем ли стать членом Альянса на фоне войны с Россией?

- В 1955-м Западная Германия присоединилась к НАТО. В то же время треть страны оккупировал СССР, в Германской Демократической Республике стоял миллион советских солдат.

Несмотря на то, что части Украины, Грузии и Молдовы оккупированы россиянами, для вас это не причина не интегрироваться. Скорее наоборот - вызов делать все, чтобы стать ближе. Многие члены НАТО искренне хотят, чтобы вы присоединились. Особенно Польша, Румыния, страны Балтии, имевшие опыт советской оккупации в течение более 40 лет.

Надеюсь, на лондонском саммите в декабре Альянс подтвердит, что хочет видеть Украину в блоке.

Что делать Украине, чтобы стать ближе к Альянсу?

- Использовать каждую возможность. Участвовать в военных учениях, налаживать сотрудничество с соседями в НАТО, с влиятельным членом - США.

Украинское руководство должно синхронизировать армию с Альянсом, подтянуться к стандартам блока, согласовывать процедуры и приказы. Также рекомендовал бы вам учить английскому языку своих офицеров. Сейчас мало кто из них обладает языком на высоком уровне. Ваше командование должно получать образование в лучших военных заведениях Европы и США.

Украина должна повысить свой голос. Выступать совместно с коллегами в регионе, которые стремятся в НАТО.

Как Альянс пересмотрел отношения с Россией с начала агрессии против Украины?

- Проводит учения, перебрасывает дополнительные силы, разместил новые войска в Польше.

Сейчас в Центральной и Восточной Европе значительно больше войск США, чем до 2014 года. Практически все члены увеличивают расходы на оборону, улучшают мобильность войск. Особенно сил быстрого реагирования.

Возможно ли размещение в Украине американской военной базы, если такое предложение поступит из Киева?

- Не знаю, готовы ли в Вашингтоне к такому шагу, но не скажу нет. На Яворивском полигоне проходят обучение американские солдаты и офицеры. Между Вашингтоном и Киевом может быть заключено соглашение, чтобы Америка разместила военно-морскую базу под Одессой для логистики и присутствия в регионе. Это дало бы возможность быстрой американской реакции на российские вызовы. Это наиболее вероятный вариант.

В Грузии могут разместить воздушные силы НАТО.

Как оцениваете старания касательно мира президента Зеленского?

- Россияне все время пытаются показать, что их нет на Донбассе. Вроде как не участники, а посредники. Настоящие переговоры или нахождение общего языка невозможны без признания Москвой участия в войне.

Украина должна добиваться, чтобы союзники в Альянсе продолжали давление на Кремль для проведения легальных выборов на Донбассе под эгидой ОБСЕ. Чтобы это не стало очередным шоу, как референдум в Крыму. Там не может быть волеизъявления, пока находятся российские войска, и Киев не контролирует границу. Наша обязанность - восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Никогда нельзя ставить под сомнение - весь Донбасс и Крым должны быть украинскими.

Какие аргументы может использовать Киев в диалоге с западными союзниками, чтобы убедить их активнее поддерживать нас?

- Акцентировать на нерушимости границ в Европе. Если кому-то еще захочется изменить силой пределы стран, начнется большая война и хаос.

Ведущие страны ЕС должны видеть экономический потенциал в Украине. Чтобы сюда шли их большие инвестиции. Чтобы французы и немцы потеряли большие деньги от нападения россиян. Следует развивать сотрудничество с соседями - членами НАТО: Турцией, Румынией, Польшей.

Грузия хочет построить глубоководный порт в городе Анаклия, чтобы большие корабли, идущие через Босфорский пролив, могли достичь не только румынского порта Констанца, но и грузинского. Если это сделать, путь для китайских товаров в Европу сократится на 10 дней - с нынешних 35. Нечто подобное могла бы сделать Украина поблизости Одессы. Это огромные деньги - в 2016 году торговый оборот между Европой и Китаем достигал почти 515 миллиардов долларов. Мощные мировые игроки дают дополнительные гарантии таким странам. Это замечательный предохранитель против российской агрессии. Защита собственных вложений - одна из основных вещей, которые беспокоят бизнес на Западе.

Бен Ходжес командовал бригадой во время операции США в Ираке

Бен Ходжес - сын ветерана армии США. Учился в американской Военной академии. Был офицером пехоты, руководителем взвода бронетанковой дивизии в Западной Германии.

Окончил Школу высших военных исследований. В 37 лет стал помощником Верховного командующего силами НАТО в Европе. Через два года возглавил десантный батальон. В 2001-м завершил обучение в Национальном военном колледже. Через два года руководил бригадой во время операции США в Ираке. Был заместителем командующего многонациональных сил союзников. Позже руководил операциями в Афганистане. С 2012-го по 2014-й командовал сухопутными силами НАТО в Европе. Затем три года был командующим армии США на Старом континенте. В 2017 году ушел в запас. Заведует кафедрой стратегических исследований Центра анализа европейской политики в США.