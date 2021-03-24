"Каждый президент думает, что хитрее всех"

"Система не желает меняться. В росте протестных настроений виноваты не те, кто вчера реагировал на несправедливость. А те, кто ее породил, - пишет 26-летний Сергей Стерненко в письме из следственного изолятора 21 марта. - Это Аваков, Венедиктова, "шестерки" Портнова - Олег Татаров и Андрей Смирнов (заместители руководителя Офиса президента Андрея Ермака. - ГПУ) и черти в мантиях, которые выполняют их указания. Призываю Зеленского начать диалог, действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности".

Накануне под Офисом президента состоялась акция "Не слышишь? Увидишь" в поддержку Стерненко. Приморский райсуд Одессы 23 февраля приговорил его и 41-летнего Руслана Демчука к 7,3 года тюрьмы. Обвиняют в разбое, незаконном хранении оружия, похищении 36-летнего Сергея Щербича в 2015 году. Бывший руководитель тамошней районной организации пророссийской партии "Родина" организовывал поездку титушек на протесты в Киев во время Революции достоинства.

После приговора Стерненко люди дважды массово выходили на протест под Офис президента и возле госдачи в Конча-Заспе, где живет Владимир Зеленский.

Вечером 20 марта на ул. Банковой собрались несколько тысяч. Люди пришли с сине-желтыми флагами, плакатами "Реформируй суды или уходи", "Сегодня его - а завтра всех нас". Выкрикивали "Зеленский, отвечай", "Венедиктова - чума", "Аваков - черт". Зажгли петарды, дымовые шашки, файеры. Бросили их в сторону здания ОП. Стену разрисовали. Краской написали "Свободу Стерненко", "Свободу политзаключенным", "Лох" под табличкой Офиса президента. Подожгли двери, разбили стекла. Полиция не препятствовала.

Завершили акцию салютом - поздравляли Стерненко с днем ​​рождения. Кроме его освобождения, требовали также отпустить на волю музыканта и ветерана Андрея Антоненко, наложить санкции СНБО на Андрея Портнова - бывшего заместителя главы Администрации президента Януковича, отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

В Офисе президента оценили повреждения здания почти в 2 млн грн.

"Неправомерные действия 20 марта неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины", - заявили в правительстве. Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде инициировала внеочередное заседание с участием силовиков на 26 марта.

- Есть нереализованный еще с Майдана запрос на справедливый суд, - говорит юрист 62-летний Виктор Чумак:

- На Порошенко по этому поводу не так давили, потому что тогда было ключевым выжить в условиях российской агрессии. Проблема обострилась из-за решения Конституционного суда относительно антикоррупционного законодательства, "пленок Павла Вовка" (председателя Окружного административного суда города Киева подозревают в создании преступной организации, попытке захвата власти. - ГПУ). Западные партнеры говорят: пока не будет нормального суда - денег не получите, инвестор не придет. "Я - ваш приговор", - говорил Зеленский Порошенко на выборах. Сейчас сам становится частью системы. Она его съела.

Если власть делает вид, что ничего не видит, тогда мирный протест против несправедливости выходит из берегов. Раз состоялась акция, второй - власть игнорирует. Напряжение будет расти, пока не будет судебной реформы. Зеленский должен выйти и сказать: подаю неотложный проект закона. Принять на этой внеочередной сессии. Построим справедливую систему украинских судов, где будут работать только добропорядочные судьи. Сделаем так, как советует гражданское общество, международные партнеры. Тогда ему аплодировали бы и носили на руках.

Каждый президент думает, что он хитрее всех. Петр Алексеевич обещал судебную реформу, но изменений она не дала. На суды и их формирование влияли через Высший совет правосудия. Они стали последним пристанищем олигархов власти. Зеленский тоже не хочет реагировать. Ему рассказывают: как только потеряем влияние на судей - конец. Подает законопроект, по которому суды снова будет формировать пропитанный духом клановости и коррупции ВСП.

Зеленский рассчитывает на Ермака, Татарова, Авакова. Мол, что-то сделают и рассосется. В событиях под ОП больше заинтересован министр внутренних дел. Напуганный президент - находка для Арсена Борисовича. Выгодную "слугам" Венедиктову тоже менять не будут.

- Для большого количества граждан приговор Стерненко является политическим и проявлением выборочного правосудия. Одних наказывают, а оставляют на свободе коррупционеров и тех, кто действует против национальной безопасности, - говорит публицист 53-летний Виталий Портников.

- Обещание посадок была одним из главных предвыборных у Зеленского. Но нет следствия ни против людей, в отношении которых СНБО объявила санкции, ни в отношении Игоря Коломойского, против которого объявили санкции американцы.

Акция "Не слышишь? Увидишь" была призывом к диалогу, как и предыдущие. Чтобы предотвратить напряжение, во власти нужны люди, способные говорить с обществом. Реакция "Слуги народа" и правительства показывает, что таких нет.

Участникам акции грозит до семи лет тюрьмы

После митинга 20 марта задержали 25-летнего Владислава Гранецкого-Стафийчука, позывной - Влад Сорд. Воевал добровольцем и в составе 93-й отдельной механизированной бригады. В 2014-ом в Иловайске получил травму спины. Создал в Виннице издательство "Дом Химер". Пишет стихи, прозу. Владиславу объявили подозрение в хулиганстве. За выбитые стекла на дверях Офиса президента ему грозит до семи лет лишения свободы.

23 марта суд отпустил Гранецкого-Стафийчука под круглосуточный домашний арест. В тот же день полиция вручила подозрение ветерану 26-летнему Сергею Филимонову. Воевал в добробате "Азов". Возглавляет общественное движение "Гонор". Ему инкриминируют хулиганство с применением оружия или предмета, заготовленного для телесных повреждений. Такое преступление предусматривает ответственность от трех до семи лет лишения свободы.