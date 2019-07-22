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вторник, 23 июля 2019 07:30

"Как не будет коррупции - к нам поляки на работу будут ездить"

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"Мо-скаль не-про-йдет!" - кричат хором трое мужчин в соломенных шляпах и гуцульских костюмах на площади Рынок во Львове.

В день выборов 21 июля на главной площади Львова туристы ходят группами, садятся на экскурсионный поезд, который каждые полчаса отправляется от горсовета.

Мужчины приглашают прохожую на общую фотографию. Ей дают топорик и сажают на соломенного быка. Поднимают на руки. Кричат: "Путин - ху...ло". Это группа "Солома". На площади Рынок обустроили фотозону вблизи исторического музея.

- Я из Житомирщины. Впервые не пошла голосовать, потому что приехала к дочери, - говорит 48-летняя Светлана Артыш. Она рыжая, в красной шляпе и солнцезащитных очках. - Чтобы что-то изменилось, надо самим измениться. И в отношении к работе, и друг к другу.

Возле горсовета заняты все летние площадки ресторанов.

На сувенирных лотках рассматривает брелоки из мягких игрушек 67-летний Мирослав Павлюк. Имеет седые усы и чуб-оселедец. В левом ухе - сережка. Одет в расстегнутую камуфляжную куртку. Несет несколько разложенных картонных коробок.

- Люди сами должны делать, а не ждать, что за них кто-то сделает, - говорит. - Я вот город убираю. Без работы не сижу, хоть 20 лет на пенсии. Был военным, а в 2014-м хотел в армию, так не взяли. А в добровольцы не пошел, это партизанщина. Сейчас, можно сказать, я БОМЖ - бедолага, охочий модерно жить, как говорят у нас. Имею двухкомнатную пещерку недалеко от центра. Голосовал за Порошенко на президентских выборах, потому что, как писал Маяковский: "Поднялась Гидра контрреволюции". И теперь собираюсь за тех же.

На фоне ратуши посреди площади делает селфи 50-летний Дмитрий Лещенко. Держит дорожную сумку через плечо.

- Я в Николаеве живу. В командировку приехал. Открепительный не успел взять, - рассказывает Дмитрий Иванович. - Работаю изолировщиком труб в пищевой промышленности. За рубежом такая работа ценится. Собирался уже выезжать, однако передумал. Но у трети украинцев нет работы. При Союзе у нас был второй после Ленинграда институт кораблестроения. Четыре завода работали, сейчас все стоит. Надо экономику поднимать, малый бизнес. Зеленский - молодец. Теперь тех, кто в Раде постоянно сидел и хапал, поменьше будет.

На передвижной палатке-магазине 65-летний Александр Василюк расправляет национальный флаг. Цена на нем - 100 грн. Мужчина - в желтой футболке с изображением Ивана Франко. На камуфляжной кепке - трезубец.

- Должен прийти Тарас, сейчас переоденется в форму УПА и заменит меня. А я проголосую за "Европейскую солидарность", - говорит Александр Антонович. - Порошенко имеет свое добро, то, вероятно, не захочет, чтобы Россия пришла и захватила. Есть деньги, то сделал безвиз, томос, приняли законы, которых требует Европейский Союз. Из мажоритарщиков выберу "свободовца", но у ребят-националистов меньше денег. А в ПАСЕ или в НАТО - всюду надо платить.

Рассматривают книги и нас слушают 21-летние Татьяна и Никита Сиротины. Спрашивают продавца, есть ли карта города. Приехали из Херсона.

- Нравится партия "Слуга народа". Их действия не расходятся со словами, потому что заранее ничего не обещают. А еще импонирует их позиция о прекращении медреформы. Стране нужна страховая медицина, - говорит Татьяна.

На выходе из внутреннего дворика горсовета на бордюр приседает 56-летняя Светлана Билан. Закуривает сигарету.

- Еще успеем проголосовать с сыном. Выбираем партию "Голос". Есть надежда, что сделают возможность отзыва депутатов, если будут плохо выполнять обязанности.

Слышен плач младенца. С 10-месячным мальчиком на руках идет к фонтану 32-летний Петр Рыбчак. Показывает ребенку поток воды. Малыш успокаивается.

- Мы успели и проголосовать, и родителей посадить на автобус до моря, - рассказывает мужчина. Он - предприниматель. Живет в селе Брошнив-Осада Рожнятивского района Ивано-Франковской области. – На команду президента надежды нет. У них разногласия между словами и действиями. Например, тот же кортеж президента. Зачем была та показуха с велосипедом? Голосовал за оппозиционные силы. Ну не за "Оппозиционный блок", а проукраинские. У нас богатая страна. Как не будет коррупции, то поднимется экономика. Еще поляки сюда на работу будут ездить.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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