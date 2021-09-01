"Изменить место регистрации можно, не выходя из дома"

- За последний год более миллиона украинцев получили 4G (четвертое поколение мобильной связи, отличается скоростью передачи данных. - ГПУ). В этом году интернет заработает на самых популярных трассах. А к концу 2023-го должны покрыть им практически всю страну, - говорит 30-летний Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации.

29 августа прошло два года его работы в должности. Работает дольше всех среди министров - в Кабмин пришел в первом составе президентской команды. Встречаемся в его кабинете. Здесь недавно покрасили стены. Есть три зоны - рабочее место, стол для совещаний, комната со спортивными тренажерами.

- Что взял в кабинет? Здесь весь мой официальный гардероб. Жена помогала выбирать. До назначения, наверное, ни костюма у меня не было.

Если набрать в интернете "Михаил Федоров" - выдает более 12 тысяч новостей. Следите за тем, что о вас пишут?

- Конечно, это часть моей работы. Анализирую информацию, в том числе - за что критикуют. Это нужно, чтобы понимать - где и что должны усилить.

За время работы в правительстве вы стали беднее, согласно вашей декларации о доходах. Чувствуете это?

- Денег стало меньше (в 2019 году имел на 7,5 млн больше, чем в прошлом году. - ГПУ). Но до этого я работал в бизнесе, занимался цифровой трансформацией компаний. Это прибыльное направление. Когда согласился идти в правительство, понимал - заработанного мне хватит, чтобы не думать, где взять на жизнь.

В нашей семье нет лишних, непродуманных расходов. Живем просто.

Приложение "Дія" скачали 6 миллионов раз. Для чего эта программа?

- Это возможность взаимодействовать с государством через мобильный телефон или сайт. Государство - это сервис. Должно помогать человеку развиваться, а не мешать. Через несколько лет все контакты между человеком и государством будут проходить через мобильное приложение. Если у кого-то нет доступа к технологии - тогда через Центры предоставления административных услуг. Это общение будет простое.

На какой сервис наибольший спрос?

- Изменить место регистрации. Сейчас это можно сделать онлайн в нескольких городах. Хотим, чтобы осенью подключилась вся страна.

Когда заработал сервис "Дії" с водительскими удостоверениями, учреждения не имели приборов для считывания. Сейчас везде принимают электронные документы?

- С этим нет проблем. Полицейские быстро научились проверять их через смартфоны. Мы стали первой страной в мире, которая приравняла электронные документы к бумажным.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в ближайшие годы все государственные услуги можно будет получить по интернету. Касается ли это оформления документов на пенсию?

- Работаем над тем, чтобы можно было оформлять пенсию через портал "Дія". Однако реестры начали появляться не так давно, не вся информация о трудовом стаже есть в электронном виде. Очень много - на бумаге. В частности о трудоустройстве в 1990-х. Поэтому иногда надо прилагать бумажные документы. Но тоже можно сфотографировать или прислать отсканированную копию.

Цифровизация - не только удобно. Это еще и борьба с коррупцией. Мы видели много ситуаций с "мертвыми душами". Человека не существует, а на него оформляют пенсию в разных громадах.

Поэтому работаем над единым реестром социальных выплат. Планируем успеть до конца 2023 года.

5 миллионов гривен государство выделило на подключение к интернету 6 тысяч объектов в селах и 602 миллиона гривен - на Национальную программу по информатизации. На что конкретно потратят эти деньги?

- 488 миллионов - это подключение к интернету более трех тысяч населенных пунктов, где проживают 1,2 миллиона украинцев. Этой услуги там еще не было.

Также быстрый интернет получат 6 тысяч объектов социальной инфраструктуры - больницы, школы, пожарные части, библиотеки. Провайдеры обеспечат бесплатный wi-fi от этого здания на несколько лет. Параллельно такой точкой подключения смогут воспользоваться все люди. Надеюсь, что через год-два 95 процентов населения удастся подключить к фиксированному интернету.

Национальная программа информатизации - это такая бюджетная статья. Деньги распределяем между министерствами. Они разрабатывают продукты, необходимые для цифровизации. Например, мы говорили о едином реестре социальных выплат. Это часть программы информатизации. Налоговые услуги онлайн - тоже. У Минюста - новый реестр исполнительных производств.

Используем помощь международных фондов, бизнеса. Потому что это возможность быстро реализовать проекты.

1 июля первому центру поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" в Харькове исполнился год. Обратились 10 тысяч предпринимателей. Как можно оценить его эффективность?

- Этот проект - часть нашей идеологии. Хотим, чтобы Украина была страной предпринимателей. Чтобы люди могли заниматься бизнесом и получить ответ на вопрос - как нанимать работников, запускать рекламу, платить налоги, регистрировать собственное дело. По сути, это новый формат публичной услуги "Как стать предпринимателем?".

Мы это делаем не за бюджетные средства. Привлекаются бизнесмены в регионах. Сами организуют и помогают другим.

Вы в первых интервью находясь в должности говорили, что у вас доверительные отношения с Владимиром Зеленским. А теперь?

- Постоянно общаюсь с президентом

. Электронная страна - это один из пунктов его программы. Идея, в которую он меня влюбил. Понимает нашу конечную цель о 2023 годе - все государственные услуги онлайн, доступ населения к интернету.

Вы перешли на украинский во время работы в правительстве.

- Во время учебы в университете я ходил на семинары, много выступал. Ежедневно практиковался в украинском. В бизнесе большинство клиентов и работников в Запорожье общались на русском. И когда мы представили бренд "Дії" в сентябре 2019 года, я еще говорил по-русски. Сказал, что это мое первое и последнее такое выступление в должности.

Для меня нет проблемы перейти на определенный язык. Люблю украинский, много читаю. Если несколько часов буду общаться, по-украински начинаю думать. Теперь нужно еще с английским так.

С женой занимается боксом

Михаил Федоров - самый молодой министр за время независимости. Возглавил ведомство в 28 лет. Инициировал электронный сервис государственных услуг "Дія".

Родился в городе Васильевка Запорожской области. Учился в Запорожском национальном университете на факультете социологии и управления. Занимался IТ-бизнесом. В 2015 году основал и стал генеральным директором компании SMMSTUDIO. За 2018 год получил 4,4 млн грн дохода от предпринимательской деятельности.

В предвыборном штабе Владимира Зеленского отвечал за направление цифровых технологий. С мая 2019-го - внештатный советник президента. В том же году стал народным депутатом Верховной Рады по списку партии "Слуга народа".

29 августа 2019-го Федорова назначили на должность вице-премьера - министра цифровой трансформации. Член Совета национальной безопасности и обороны с 19 марта 2021 года.

Жена Анастасия учила английскому языку работников IТ-компаний, владеет брендом одежды. Воспитывают дочь 4-летнюю Марию. Любят путешествовать - путешествовали в Испании, Австрии, Франции, Греции, США, Нидерландах. Имеют общее спортивное хобби - бокс. У семьи есть кот и собака.