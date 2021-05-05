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Из декларации Зеленского исчез дом

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Президент 43-летний Владимир Зеленский за прошлый год заработал 19,1 млн грн. Такую сумму указал в декларации. Зарплата главы государства составляет менее 2% дохода - 336 тыс. грн.

13,5 млн грн выручил от продажи дачи в селе Иванковичи на Киевщине. Еще 4,6 млн грн - это роялти - вознаграждение за авторские права - от "Квартала 95", "Киностолици" и "Драйв продакшн". 231 тыс. грн получил от аренды имущества. 204 тыс. - инвестиционный доход от ценных бумаг. 239 тыс. - проценты по банковским вкладам.

В собственности главы государства семь квартир - в Киеве, Ялте, Великобритании. Пять парковок, нежилое помещение. Не указал строительства пяти гостиничных номеров в Грузии, которые декларировал в 2019-ом. Из декларации исчез дом в Италии на 413 "квадратов" за 88,6 млн грн. Появилась государственная дача в Конча-Заспе, которой бесплатно пользуется с июля прошлого года.

Из ценного имущества семьи Зеленского - пять наручных часов, серьги и кольцо с бриллиантами. Имеют внедорожник "Ленд Ровер" 2016 года и "Мерседес" бизнес-класса 2014-го. Президенту принадлежат торговые марки в Украине и за рубежом. Одна из них - "Слуга народа" стоимостью 11,2 млн грн.

Общий доход семьи Зеленских в 2020 году составил 22,7 млн грн. В 2019 году - 28,5 млн. За год президент потратил 25,3 млн грн. Из них 250 тыс. грн записал как взнос на памятник космонавту Леониду Каденюку. 1,8 млн грн налогов оплатила семья Зеленских.

Автор: Екатерина КОБА
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