Игорь Клименко возглавил Национальную полицию

- Задача номер один - улучшить реагирование на сообщения о преступлениях. Следующее направление - профилактика преступности, в первую очередь - ее уличных проявлений, также усилить безопасность дорожного движения, - говорит генерал 46-летний Игорь Клименко. Его 25 сентября Кабинет министров назначил руководителем Национальной полиции.

Клименко был заместителем главы Нацполиции. Он киевлянин. Имеет три высших образования - военного, психолога и правоведа. В органах МВД работает 21 год. Начинал карьеру работником Центра практической психологии. Был миротворцем в Косово. В 2014-м участвовал в антитеррористических операциях на Донбассе. Реформировал правоохранительное ведомство вместе с иностранными партнерами.

По декларации за 2018 год, в собственности семья Клименко имеет четыре квартиры, одна из которых в Киеве. Также дом на 118 "квадратов" в Бориспольском районе Киевской области. Есть два автомобиля - "Митцубиси кольт" 2009 года выпуска, "Лексус РИКС-350" 2007 года и автобус "Темса". За прошлый год заработал более 1,2 млн грн.

Также правительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова. В частности, бывшего народного депутата Антона Геращенко. Тот будет взаимодействовать с Верховной Радой по вопросам законодательства, работать со СМИ.

Накануне, 24 сентября, бывший руководитель Нацполиции, генерал Сергей Князев подал в отставку. Проработал в должности два года и семь месяцев.

За это время начали работу подразделение специального назначения КОРД, Академия патрульной полиции, служба детективов. Запустили систему видеонаблюдения.

Задекларировал две квартиры - в Броварах и Чабанах под Киевом, два земельных участка по 10 соток в Киевской и Житомирской областях. Наличными держит 1,5 млн грн, $12 тыс. и 12 тыс. евро. Еще 100 тыс. грн - в банке.

21 сентября в пункте "Рава-Русская - Гребенне" на границе Украины и Польши польские таможенники задержали бывшую жену Сергея Князева - Викторию. Якобы еще с двумя украинцами и хорватом пыталась провезти незадекларированные 650 тыс. евро. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении украинских таможенников, которые позволили вывезти деньги за границу.

Кабмин уволил Славомира Новака

25 сентября Кабинет министров уволил исполняющего обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог 44-летнего Славомира Новака. Он подал заявление об отставке. "В связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами", - пояснил Новак.

За время его работы запустили Дорожный фонд, отремонтировали 6800 км дорог, внедрили технологию бетонных путей, все тендеры перевели на систему госзакупок "Прозорро".

У Новака есть квартира и гараж в Польше, автомобиль "Вольво". Держит наличными 125 тыс. грн и 98 тыс. злотых, в банке - 23,7 тыс. евро, 111,9 тыс. фунтов стерлингов и 4,5 тыс. злотых. Был министром транспорта и водного хозяйства Польши.