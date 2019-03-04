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вторник, 05 марта 2019 07:55

Гриценко, Тимошенко и Порошенко будут воевать за второе место

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- Я решил. Отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке Анатолия Гриценко, - говорит лидер "Самопомочі", мэр Львова 50-летний Андрей Садовый на брифинге 1 марта.

- "Самопоміч" - это платформа, которая должна объединить демократические силы, - добавляет Садовый. - Наша задача - побеждать на парламентских выборах, в органы местного самоуправления. А сейчас есть шанс выбрать украинской и антикоррупционного президента.

Днем ранее он и Анатолий Гриценко встречались в столичном ресторане. Обедали сыром моцарелла с помидорами и пили кофе. Их заметили журналисты.

- Дайте нам время, чтобы выйти на победный формат, - говорит Гриценко.

Бывшего министра обороны Анатолия Гриценко выдвинула партия "Громадянська позиція". Его поддержало общественное движение "Хвиля" внефракционного народного депутата Виктора Чумака. Эти политические силы вместе пойдут на парламентские выборы.

Выборы президента состоятся 31 марта. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, Центральная избирательная комиссия назначит второй тур. В него выйдут два самых рейтинговых кандидата.

- До сих пор борьба за второе место в рейтингах была между Порошенко и Тимошенко (самый высокий рейтинг по опросам имеет Владимир Зеленский. - ГПУ). Теперь в нее вмешивается Гриценко. В марте увидим войну между этими тремя кандидатами, - говорит политолог Виктор Таран, 41 год.

- Объединение с мэром Львова дает Анатолию Гриценко в сумме 12-14 процентов. Другие ключевые кандидаты имеют большую поддержку. Владимир Зеленский и Петр Порошенко - более 20 процентов. Чтобы стать альтернативой, экс-министру придется воевать и с Порошенко, и с Тимошенко, которая удерживает третью позицию.

Решение Садового прогнозируемое. У него не более 5 процентов поддержки. Он понимает: с таким результатом на президентских выборах - это удар по "Самопомочі". Подобные случаи уже были. В 1999 году кандидаты от Народного руха Украины Геннадий Удовенко и Юрий Костенко не могли объединиться, набрали по 1,5 процента и похоронили рейтинг Руха. Так и Садовый может уничтожить перспективы своей партии на осень. Так как избиратели не любят тех, кто проигрывает.

С другой стороны, Садовый мог бы сказать: снимаюсь в пользу Гриценко, но мы объединяемся и на парламентские выборы пойдем широкой командой. Так мог бы спасти партию. Но Андрей Иванович слишком осторожен и это ему часто вредит.

- Украинцы оценят такое самопожертвование Садового. Подобные объединения на базе принципов были в 2004-м вокруг Ющенко, хотя масштабы Гриценко меньше, - говорит политолог 30-летний Николай Давидюк.

- До дня выборов еще достаточно времени. Проседание рейтингов Тимошенко и Порошенко и вероятная неявка на участки избирателей Зеленского дают Гриценко неплохой шанс. Но это еще не победа. Надо предложить новый политический продукт. Томос тоже дал Порошенко хороший толчок, но дальше побед у него не было. Так же с Зеленским, новизна которого пошла на спад. Треть избирателей не определились. Поэтому потенциал роста есть. Гриценко надо задать драйв кампании, поддерживать динамику. За месяц можно выстрелить и взорвать рейтинг, как в свое время Макрон во Франции или Трамп в США.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
05
марта

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