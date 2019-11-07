Госбюджет не соответствует обещаниям власти о преодолении бедности

5 ноября премьер-министр 35-летний Алексей Гончарук представил доработанный бюджет на 2020 год. Его Верховная Рада будет рассматривать во втором чтении.

— Сформировать бюджет развития в нынешних условиях — задача непростая, — говорит Гончарук. — Этот и следующий годы — пиковые для погашения внешних обязательств Украина должна отдать по кредитам 423,6 млрд грн. — ГПУ).

Доходы государственного бюджета запланированы в размере 1,094 трлн грн, расходы — 1,108 трлн грн. Дефицит составит 2,09% валового внутреннего продукта.

Курс гривны будет около 27 за доллар. На социальную сферу, в частности, пенсии и субсидии планируют выделить 294 млрд грн. Это на 40% больше, чем в этом году. На здравоохранение — 113,3 млрд грн, на дорожную инфраструктуру — 73,7 млрд, на образование — 145,1 млрд. Расходы на оборону и безопасность увеличили до 254,8 млрд грн, 130 из которых — Министерству обороны.

Минимальная зарплата прописана в размере 4723 грн, ныне - 4173 грн.

— Это огромное разочарование, — говорит об откорректированном проекте государственного бюджета экономист 43-летний Алексей Кущ. - Он не соответствует обещаниям новой власти о преодолении бедности, динамических темпах экономического роста.

Некоторые эксперты перед первым чтением говорили: "Правительство только сформировано. Бюджет подготовили по старым параметрам макроэкономических прогнозов, чтобы вовремя подать в Раду. Скоро увидим новый с видением власти относительно инвестиций, роста, преодоления бедности". Время прошло - а мы получили тот же проект бюджета. Там разве появились несколько миллиардов гривен, которые депутаты выбили себе на округа. Посчитали, что бюджет от игорного бизнеса получит 3 миллиарда гривен дохода (закон о легализации азартных игр не принят. — ГПУ). Увеличены доходы от приватизации с 5 до 12 миллиардов гривен (в бюджете на 2018 год было заложено 22,3 млрд грн доходов от приватизации. А получили — 0,3 млрд грн. — ГПУ).