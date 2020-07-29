Год не работает аграрное министерство

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 612
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 693
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 495
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1062
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 864
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4491
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7839
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1008
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
4
3
2
2
2
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 576
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 495
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 1197
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
четверг, 30 июля 2020 05:40

Год не работает аграрное министерство

  Комментировать

— Максимум в сентябре назначат министра сельского хозяйства и создадут Министерство агропромышленного развития, — говорит президент 42-летний Владимир Зеленский 10 июля во время встречи с аграриями на Волыни.

29 августа прошлого года на первом пленарном заседании народные депутаты ликвидировали Министерство аграрной политики и продовольствия. Его полномочия передали вновь созданному Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Зеленский несколько раз обещал восстановить ведомство.

На создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности в этом месяце ушло пять дней. Его возглавил Олег Уруский.

— В развитых странах сначала разрабатывают стратегию развития экономики. Далее - управленческую структуру из министерств, ведомств, госагентств, которые реализовывали бы ее. Затем ту наполняют кадрами, — говорит экономист 43-летний Алексей Кущ. — У нас все с ног на голову. Под людей ищут или создают должности. Поэтому есть правительство, назначенное монобольшинством Верховной Рады, но трижды парламент не утвердил ему программу деятельности. Коалиция должна взять на себя полную ответственность за формирование Кабмина, стратегии развития страны, наполнение управленческой матрицы.

Министерство агропромышленности ликвидировали, потому что не было кандидатуры на эту должность?

— Власть говорит, у нее нет людей. Что значит — нет своих людей. Потому что в Украине много специалистов, которые на высших ступенях государственной политики будут эффективными.

Сейчас создали Министерство стратегических отраслей промышленности. Но нет даже ответа на вопрос — какие именно это отрасли? Каким будет функционал ведомства, чем оно будет заниматься? Первая задача министра будет-разработать национальную промышленную политику. Украина развивается вслепую. Инвестор не придет в страну, если не понимает, в каком направлении она движется.

Решением объединить Министерства экономики и сельского хозяйства было идиотским. Это гибрид ужа и ежа. Очевидно, Тимофею Милованову, которого тогда назначили министром экономики, была интересная земельная реформа.

Что такими действиями власть говорит аграриям?

— Ни одна страна во время глубокого кризиса не открывала рынок земли. Мы внедряем без предохранителей, в том числе для малого и среднего бизнеса, единоличных хозяйств, фермеров.

Возьмем "налог на паи" (законопроект №3131 нардепов нардепы от "Слуги народа" и группы "Доверие" одобрил налоговый комитет Рады. — ГПУ). Хотят 5-процентным налогом обложить потенциальную продуктивность земли. Несмотря на засуху, пожары, падение цен на мировых рынках, рейдерские захваты, неурожай — обязать платить фиксированную сумму. Это искусственный инструмент банкротства. Мелких фермеров добьют.

Проблема с назначением министра сельского хозяйства, потому что профессиональный специалист не захочет, чтобы его ассоциировали с такой токсичной политикой.

МинФПК нужно государству?

Советская модель министерского формирования правительства неэффективна. Нам нужно иметь министерства финансов и экономики. Вместо остальных следует по функциональным принципам сформировать государственные агентства, которые будут выполнять практические задачи. Нет в чистом виде отраслей — все переплетено. Сельское хозяйство, например — с IТ-сектором, химической промышленностью, машиностроением, транспортом.

Назначение в эти агентства должны быть через конкурс?

— Считаю, руководители должны быть представителями политических сил. Фракция партии "Слуга народа" — это 240 народных депутатов. На главных постах сейчас люди, которые не являются ее членами. Так власть избегает ответственности.

Чем должно было бы сегодня заниматься аграрное министерство?

— Тем, чтобы выделенные на стимулирование фермерства ресурсы, были максимально эффективные. Должны анализировать риски, предотвращать их, формировать стратегию развития отрасли.

Сократился экспорт продукции, в животноводстве кризис. Можно считать это следствием отсутствия профильного ведомства?

— При предыдущей власти оно было. Многомиллиардные дотации выделяли в пользу нескольких лоббистов. Поэтому вопрос не в существовании министерства. А в том, что нет человекоцентричного принципа государственной политики. Богатства государства подчинены олигархам. Иначе создали бы Государственное агентство аграрного развития. Оно направляло бы ресурс на точечную поддержку мелкого фермерства, семейных хозяйств. Тогда был бы рост в секторе животноводства, ягодоводства, овощеводства. За такое не хотят браться крупные компании. Им лучше выращивать подсолнечник, рапс, кукурузу.

Сейчас вся поддержка направлена на стимулирование крупного аграрного предпринимательства. Государство ежегодно на 140 миллиардов гривен возмещает НДС. 80 процентов — сырьевой экспорт. Дотации получают несколько десятков крупнейших компаний. Фактически ежегодно тратим 4-5 миллиардов евро государственных средств на стимулирование вывоза сырья из страны. А должны бы наоборот перерабатывать внутри страны и экспортировать готовый продукт. В Саудовской Аравии с экспортеров нефти взимают пошлины, с которых формируют Национальный резервный фонд. Мы — единственная сырьевая страна, которая не имеет такого. За 10 лет у нас товары с высокой добавленной стоимостью для экспорта сократились с 16 до 5-6 процентов. Это критично.

Переработка создаст новые рабочие места. Так, в Польше государство стимулировало организацию оптовых складов — малых и средних заводов, колбасных цехов, молочных.

Автор: Ирина ПАТЛАТЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Год не работает аграрное министерство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

В Коломые выступали индейские племена и самураи

Самое читаемое
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 14400
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 13123
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
 Просмотров: 9558
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 5463
Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом
Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом Просмотров: 5283
Политика
"Партии заинтересованы взять места в объединенных территориальных громадах. Это влияние и ресурсы"
"Партии заинтересованы взять места в объединенных территориальных громадах. Это влияние и ресурсы" Просмотров: 585
Местные выборы состоятся через 101 день
Местные выборы состоятся через 101 день Просмотров: 99
Зеленский с семьей переехал на государственную дачу
Зеленский с семьей переехал на государственную дачу 1 Просмотров: 225
"Надо делать кооперацию в селе. Пусть тут деньги начинают крутиться"
"Надо делать кооперацию в селе. Пусть тут деньги начинают крутиться" Просмотров: 45
Политическая сила Пальчевского преодолевает проходной барьер
Политическая сила Пальчевского преодолевает проходной барьер 2 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
14
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
6
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
6
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
1
"Искать меньших партнеров" - что надо Украине для победы в войне
Голосов: 293
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua