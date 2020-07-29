Год не работает аграрное министерство

— Максимум в сентябре назначат министра сельского хозяйства и создадут Министерство агропромышленного развития, — говорит президент 42-летний Владимир Зеленский 10 июля во время встречи с аграриями на Волыни.

29 августа прошлого года на первом пленарном заседании народные депутаты ликвидировали Министерство аграрной политики и продовольствия. Его полномочия передали вновь созданному Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Зеленский несколько раз обещал восстановить ведомство.

На создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности в этом месяце ушло пять дней. Его возглавил Олег Уруский.

— В развитых странах сначала разрабатывают стратегию развития экономики. Далее - управленческую структуру из министерств, ведомств, госагентств, которые реализовывали бы ее. Затем ту наполняют кадрами, — говорит экономист 43-летний Алексей Кущ. — У нас все с ног на голову. Под людей ищут или создают должности. Поэтому есть правительство, назначенное монобольшинством Верховной Рады, но трижды парламент не утвердил ему программу деятельности. Коалиция должна взять на себя полную ответственность за формирование Кабмина, стратегии развития страны, наполнение управленческой матрицы.

Министерство агропромышленности ликвидировали, потому что не было кандидатуры на эту должность?

— Власть говорит, у нее нет людей. Что значит — нет своих людей. Потому что в Украине много специалистов, которые на высших ступенях государственной политики будут эффективными.

Сейчас создали Министерство стратегических отраслей промышленности. Но нет даже ответа на вопрос — какие именно это отрасли? Каким будет функционал ведомства, чем оно будет заниматься? Первая задача министра будет-разработать национальную промышленную политику. Украина развивается вслепую. Инвестор не придет в страну, если не понимает, в каком направлении она движется.

Решением объединить Министерства экономики и сельского хозяйства было идиотским. Это гибрид ужа и ежа. Очевидно, Тимофею Милованову, которого тогда назначили министром экономики, была интересная земельная реформа.

Что такими действиями власть говорит аграриям?

— Ни одна страна во время глубокого кризиса не открывала рынок земли. Мы внедряем без предохранителей, в том числе для малого и среднего бизнеса, единоличных хозяйств, фермеров.

Возьмем "налог на паи" (законопроект №3131 нардепов нардепы от "Слуги народа" и группы "Доверие" одобрил налоговый комитет Рады. — ГПУ). Хотят 5-процентным налогом обложить потенциальную продуктивность земли. Несмотря на засуху, пожары, падение цен на мировых рынках, рейдерские захваты, неурожай — обязать платить фиксированную сумму. Это искусственный инструмент банкротства. Мелких фермеров добьют.

Проблема с назначением министра сельского хозяйства, потому что профессиональный специалист не захочет, чтобы его ассоциировали с такой токсичной политикой.

МинФПК нужно государству?

Советская модель министерского формирования правительства неэффективна. Нам нужно иметь министерства финансов и экономики. Вместо остальных следует по функциональным принципам сформировать государственные агентства, которые будут выполнять практические задачи. Нет в чистом виде отраслей — все переплетено. Сельское хозяйство, например — с IТ-сектором, химической промышленностью, машиностроением, транспортом.

Назначение в эти агентства должны быть через конкурс?

— Считаю, руководители должны быть представителями политических сил. Фракция партии "Слуга народа" — это 240 народных депутатов. На главных постах сейчас люди, которые не являются ее членами. Так власть избегает ответственности.

Чем должно было бы сегодня заниматься аграрное министерство?

— Тем, чтобы выделенные на стимулирование фермерства ресурсы, были максимально эффективные. Должны анализировать риски, предотвращать их, формировать стратегию развития отрасли.

Сократился экспорт продукции, в животноводстве кризис. Можно считать это следствием отсутствия профильного ведомства?

— При предыдущей власти оно было. Многомиллиардные дотации выделяли в пользу нескольких лоббистов. Поэтому вопрос не в существовании министерства. А в том, что нет человекоцентричного принципа государственной политики. Богатства государства подчинены олигархам. Иначе создали бы Государственное агентство аграрного развития. Оно направляло бы ресурс на точечную поддержку мелкого фермерства, семейных хозяйств. Тогда был бы рост в секторе животноводства, ягодоводства, овощеводства. За такое не хотят браться крупные компании. Им лучше выращивать подсолнечник, рапс, кукурузу.

Сейчас вся поддержка направлена на стимулирование крупного аграрного предпринимательства. Государство ежегодно на 140 миллиардов гривен возмещает НДС. 80 процентов — сырьевой экспорт. Дотации получают несколько десятков крупнейших компаний. Фактически ежегодно тратим 4-5 миллиардов евро государственных средств на стимулирование вывоза сырья из страны. А должны бы наоборот перерабатывать внутри страны и экспортировать готовый продукт. В Саудовской Аравии с экспортеров нефти взимают пошлины, с которых формируют Национальный резервный фонд. Мы — единственная сырьевая страна, которая не имеет такого. За 10 лет у нас товары с высокой добавленной стоимостью для экспорта сократились с 16 до 5-6 процентов. Это критично.

Переработка создаст новые рабочие места. Так, в Польше государство стимулировало организацию оптовых складов — малых и средних заводов, колбасных цехов, молочных.