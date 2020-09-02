Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила из своего состава народного депутата Гео Лероса, 31 год. Это сделали большинством голосов 1 сентября.

Решение приняли после выступления нардепа с трибуны парламента. Он раскритиковал президента Владимира Зеленского.

— Обещания, что не будет никаких "корочек" и телефонного права, оказалось, не касаются руководства Офиса президента, — говорит Гео Лерос. - Ермак (руководитель Офиса президента. — ГПУ) по телефону раздает указания, на кого открывать, закрывать дела, кого назначать на государственные должности, кого увольнять.

Зеленский декларировал: "Сдача национальных интересов не может быть предметом переговоров". Сегодня это звучит как издевательство, когда Офис президента возглавляет агент ГРУ Российской Федерации, который через Леонида Кравчука и Витольда Фокина (представители Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу. - ГПУ) тестирует измену.

Борьба с кумовством закончилась чуть ли не в первый день назначения "кварталовца" Ивана Баканова главой СБУ. В придачу президент поставил сестру своей соседки, на которую записано его поместье в Италии, руководить Антимонопольным комитетом (руководителем АМКУ стала Ольга Писчанская. Ее сестра Светлана руководила делами Зеленского в Италии. - ГПУ).

Вместо энергонезависимости правительство отключает энергоблоки АЭС, чтобы главный олигарх страны не потерял статус самого богатого человека в Европе.

Где обещанные открытые конкурсы на государственные должности? Люстрированных, зашкваренных, махровых коррупционеров без конкурса назначают на таможню, налоговую и другие кормушки, прикрываясь коронавирусом. Вместо обещанных новых лиц в Раду пришли кланы Януковича.

Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Сдали страну в аренду олигархам, чем себе подписали приговор. Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок. У меня к вам лишь один вопрос: вам не стыдно?

28 августа в Киеве сгорел автомобиль "Мерседес", принадлежавший Гео Леросу. Он заявил о поджоге. В марте выложил в сеть видео, где брат руководителя Офиса президента Денис Ермак якобы торгует государственными должностями.

Режиссер, куратор художественных проектов Гео Лерос шел 23-м в списке партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в парламент в прошлом году. Был внештатным советником президента Зеленского.