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вторник, 02 июля 2019 07:30

Фирташа будут судить в Соединенных Штатах

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Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Решение принял на заседании в Вене 25 июня. Его должен утвердить австрийский министр юстиции.

Судья не удовлетворил апелляцию адвокатов Фирташа. Олигарх отказался от последнего слова и покинул здание суда. На заседание к нему приезжали нардепы - бывший глава администрации Януковича Сергей Левочкин и член фракции "Оппоблока" Михаил Папиев.

США обвиняют Фирташа во взятке в $18,5 млн за разрешение на добычу титанового сырья в Индии вне конкурса. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация активов.

Бизнесмена задержали в Австрии в марте 2014-го на запрос американских следователей. Впоследствии выпустили под 125 млн евро залога. Суд обязал его являться на заседания и не выезжать из Австрии. Фирташ назвал обвинения политически мотивированными. Экстрадировать в США его могут в июле.

Состояние олигарха оценивают $940 млн. Имеет в Украине азотный, титановый, газовый и банковский бизнес. Обладает рядом телеканалов, в частности - "Интером".

- Адвокаты Фирташа пытались представить дело как политические преследования. Но он не сможет избежать экстрадиции. Телефонное право в Австрии не работает, - говорит бывший народный депутат Тарас Чорновил, 55 лет.

- Скорее всего, пойдет на сделку со следствием. Может сдать американских партнеров, причастных к махинациям. Или другую информацию, интересную для США. В частности, о деятельности "РосУкрЭнерго" (компания по перепродаже природного газа на территории Украины, ликвидирована в 2014-м. Акционерами были российский Газпром, Дмитрий Фирташ и народный депутат Иван Фурсин. - ГПУ).

Для США Газпром является враждебной структурой из-за прокладывания "Северного потока-2" (проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. США выступает против его строительства. - ГПУ). Если Фирташ расскажет о грязных схемах россиян, это позволит торпедировать проект. Американцы это воспримут положительно, и он просидит пять-шесть лет. Если олигарха начнут судить в США, его активы в Украине могут попытаться взять под контроль его же партнеры.

Последним политическим активом Фирташа в Украине была партия Кличко "Удар". Сейчас эта политсила не имеет веса.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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Дата
02
июля

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