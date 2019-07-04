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пятница, 05 июля 2019 06:25

"Европейская солидарность" готова противостоять " блоку украиножеров"

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Руководитель офиса президента Андрей Богдан на этой неделе в интервью заявил, что одним из партнеров партии Зеленского в Раде будет "Оппозиционная платформа — За життя" Виктора Медведчука. А для установления мира в Украине нужно возобновить действие языкового закона Колесниченко-Кивалова — ввести русский язык как региональный в Донецкой и Луганской областях, а также в Одессе и Харькове.

Сбываются худшие прогнозы относительно повторения тех шагов Януковича, которые привели к народному восстанию. И уже оформляется проевропейская оппозиция, готовая защитить украинские ценности.

— Я позволил бы в Донецке и Луганске, чтобы был государственный — украинский, а региональный — русский при условии, что после этого они — территория Украины, — сказал Андрей Богдан. Не отрицал такого же сценария для других регионов — "только бы не было войны".

Показательно, что эти заявления Богдан сделал накануне вступления в силу закона о государственном украинском языке, который приняла Верховная Рада в апреле. Руководитель офиса главы государства дал понять, что действие этого закона будет остановлено.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович называет Андрея Богдана "глашатаем реванша", который не скрывает истинные намерения властной команды в гуманитарной сфере.

— События, происходящие после инаугурации, не оставляют сомнений: пророссийские силы в Украине нацелены на реванш. Поэтому нужно бить в набат. И объяснять людям, что происходят вещи, которые могут поставить под угрозу сделанное за последние пять лет — то,, на чем основывалась политика формирования украинской национальной идентичности, — говорит Вятрович. Он идет на выборы с партией "Европейская солидарность".

Языковой вопрос — не единственный иллюстрирует попытки реванша.

"Откатывается" декоммунизация: в Киеве Окружной админсуд отменил переименование проспектов Московского и Ватутина в честь Бандеры и Шухевича. В Харькове горсовет вернул проспекту Григоренко имя советского маршала Жукова.

Среди первых восьми глав ОГА, поданных Зеленским, по крайней мере двое — скомпрометированы: Андрей Андрейчиков в Одессе извесен схемами торговли металлоломом с сепаратистами Приднестровья, Виталий Комарницкий в Луганске — экс-"регионал", поддерживал сепаратистов в 2014-ом.

Политический эксперт Виталий Портников пишет: "Я уже не знаю, что должны еще сказать и сделать чиновники Зеленского, чтобы украинцы поняли, что новая власть — это старая власть. Модернизированная версия Партии регионов, чьи намерения и действия приведут к такому же кризису и краху, как и действия предшественников".

А предшественники, одиозные политики из Партии регионов, возвращаются в Украину. Через суд получил право баллотироваться в ВР глава администрации Януковича, экс-секретарь СНБО Андрей Клюев, которого подозревают в причастности к кровавому разгону Майдана. Вернулся в Киев и пытается попасть в общественный совет при КГГА "регионал" Владислав Лукьянов — участник митингов "за ДНР" в 2014-ом. Прилетел в страну юрист Януковича Андрей Портнов, который открыто заявляет о мести Порошенко и пачками пишет иски против него. Только сопротивление студентов, которые вышли на митинг, не позволило ему стать профессором Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. В конце концов, больший политический вес сейчас приобрел кум Путина Виктор Медведчук.

Из-за отсутствия опыта и желания заниматься внешней политикой у президента Владимира Зеленского Киев терпит поражения. Так и не состоялся обещанный новым гарантом обмен пленными. Впервые за пять лет нарушен принцип "ничего об Украине без Украины": ведущие государства Европы за спиной Киева заключили "договорняк" с Кремлем. И делегация РФ вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы без выполнения каких-либо требований.

Учитывая такие тенденции улица Банковая, открытая для свободного доступа, может стать местом нового Майдана еще до того, как офис президента переедет в Украинский дом (переезд обойдется в 300 млн грн. — ГПУ). Недовольство нарастает. Политика Зеленского грозит возвращением Украины в состояние турбулентности 2014 года, что влечет за собой экономическую дестабилизацию.

По заключению политологов, чтобы удержать страну перед угрозой потрясений, нужна мощная политическая сила, которая аккумулирует опыт, управленческие и дипломатические навыки, а также четкий патриотический курс — в противовес возможной смычке Зеленского и "Оппозиционной платформы". "Голос" Святослава Вакарчука - слабый, показательно устраняется от позиционирования по "националистическим" вопросам. Юлия Тимошенко с "Батьківщиной" нацеливается на коалицию со "Слугой народа". Игорь Смешко и Анатолий Гриценко не преодолевают 5%.

— Мы за пять лет сделали больше, чем они за четверть века до нас! - так Петр Порошенко комментирует успехи своей команды: евроинтеграцию, получение безвиза, томоса, декоммунизацию, защиту украинского языка и культуры, модернизацию Вооруженных сил. — Только наша команда ушла — они проиграли все дипломатические битвы: санкции ПАСЕ, наших моряков.

— "ЕС" позиционирует себя как сила державная. Ее главной целью является развитие украинского государства, одним из фундаментов которого является национальная идентичность. И на это будут направлены усилия нашей команды, — говорит Вятрович.

Автор: Оксана ГАВРИЧЕНКО
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