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пятница, 05 июля 2019 05:05

Эти выборы - бой за землю

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На выгоне за селом Виноград Лысянского района Черкасской области 69-летний Петр Гутовский с внуками пасет стадо. Возле них останавливаются несколько автомобилей. Из одного выходит лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Садится на траву рядом с детьми. Расспрашивает деда о жизни в селе.

- Когда я работал трактористом, было более тысячи коров, - рассказывает Петр Яковлевич. - Сейчас может сотня наберется. Жена моя умерла. Пасу с внуками. Сам дою. Коров у людей нет, потому что пасти негде. Все вспахано, распаевано. Пойдут в кукурузу - буду платить штраф.

- Я когда-то пас стадо из 70 коров. Первая запись в моей трудовой книжке была сделана в Луганской области - скотник колхоза, - говорит Олег Валерьевич. - Тогда все держали коров. А сейчас их меньше, чем после Голодомора.

Я не допущу продажи земли иностранцам. В этой Верховной Раде будет бой за землю. Ее нужно давать нашим людям. За каждую корову должна быть дотация – 5 тысяч гривен. Каждый арендатор вынужден будет держать коров. На гектар - корова. Тогда в селе будет молодежь, рабочие места, а в городах - пить настоящее молоко, а не яд из пальмового масла.

Агрохолдинги не заботятся о людях. Севооборот не соблюдают: посеяли, обработали землю пестицидами, отравили пчел, воду в колодцах и на этом все. Молоко покупают дешевле воды. Им за это в лучшем случае штраф дадут. А при Ляшко – будут сидеть в тюрьмах. У меня будет железная дисциплина и порядок.

Ляшко идет к коровам.

- Девушки, как вашу зовут? Березка? - гладит корову. Та смиренно поворачивает голову.

- Мы обрабатывали свою землю, но ночью ее варварски вспахали, - к Олегу Валерьевичу подходит местная Галина Мовчан. - Здешняя мафия забирает наши паи, потому что подделывает подписи. Полиция говорит, что вспахали неизвестные лица. А на самом деле полицейские сопровождали этих неизвестных. Теперь не можем вернуть. Нам угрожают.

- Власть ездит по Европам, рассказывает о реформах. А человеку в районе некому помочь, - говорит Ляшко. - Землю позахватывали неизвестные. А где налоги? С чего будет жить село?

Оставляет Галине Ивановне свои контакты, обещает помощь юристов.

Олег Ляшко едет в дом фермеров. Николай и Любовь Козки держат шесть коров, по четыре бычка и поросят. Приглашают политика в холодок.

- Коля, неси молоко, - говорит мужу Любовь Ивановна. Наливает каждому в прозрачный стакан.

- Держу такое хозяйство, - рассказывает. - Хоть оно и нелегко в 66 лет. Земли мне не дали, я не колхозница. Просила хотя бы невдобки (земли, непригодные для промышленного сельскохозяйственного производства. - ГПУ), но не дают. Беру у людей огороды в аренду. Выпалываю сорняки, навожу порядок. Некоторые видят, что огород чистый, забирают обратно. Землю надо, скот должны кормить. Думаю, если в Америке фермеры поднялись, то и у нас должно когда-то так быть. А оно выходит наоборот. Ежедневно в селе кто-то продает корову. Молоко закупают по 4,5 гривны за литр. Коров - по 20 гривен за килограмм живого веса. Разве это деньги? Уже сейчас молоко пьют по рюмочке, как лекарство.

- Вот таким людям надо давать землю - трудолюбивым украинцам, а не иностранным латифундиям, - говорит Ляшко. - Эти люди держат хозяйство, сами зарабатывают и другим дают заработать. А им земли не дали, потому что чиновники взятки не получили. Наши украинские фермеры не получили ни копейки из предусмотренных государством 5 миллиардов дотации. Все загребли агрокорпорации и латифундии. А я инициирую создание земельного банка. Чтобы человек, который имеет пай, мог продать его дорого в государство. А государство - настоящим хозяевам. Потому что олигархи скупают землю за бесценок. Села пустеют, молодежь уезжает. А в городах эта молодежь покупает у тех же олигархов квартиры втридорога.

У Ляшко спрашивают, какое молоко он пьет в Киеве.

- Я этого молока с химией совсем не пью, - говорит Олег Валерьевич. - Вот здесь могу. Допивает стакан и напоследок целуется с хозяйкой.

Автор: Сергей ОСАВУЛЕНКО
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