Если не будет реформ, США поставят крест на Зеленском

- Мы передали вашей команде, господин президент, список пленных из Украины. Некоторые находятся на оккупированном Донбассе, в аннексированном Крыму, в России. Их почти 450 человек. Какую помощь могут оказать США в этом вопросе? - говорит президент Украины 43-летний Владимир Зеленский главе Соединенных Штатов Америки 78-летнему Джозефу Байдену 1 сентября. Встретились в Белом доме в Вашингтоне.

Дату встречи переносили дважды. Зеленский прилетел в США с супругой и рядом чиновников. Остановились в гостинице "Хэй-Адамс", через дорогу от Белого дома.

За несколько дней президент провел более десятка встреч, подписали 14 соглашений, меморандумов и совместных заявлений. С первой леди почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, открыли "Украинский дом". В имении первого президента США Джорджа Вашингтона запустили экскурсии на украинском языке.

Зеленский посетил авиабазу в Калифорнии, встретился с конгрессменами, руководством компании "Эпл", представителями американских деловых кругов. Представил План трансформации Украины.

"План трансформации Украины - это 80 проектов на 277 миллиардов долларов. Этот документ дает ответ, какой будет Украина через 5-10 лет. Было бы неплохо, чтобы об этом плане Зеленский рассказал и украинцам", - пишет журналист 50-летний Сергей Руденко в фейсбуке.

- Украина получила домашнее задание. Это было повторение того, которое мы получили в прошлом году от Международного валютного фонда. Напомнили о наших обещаниях. Теперь главное - не упустить этот шанс и хорошо поработать, - комментирует результаты визита украинского президента в Вашингтон политолог 43-летний Виктор Таран.

- Разговор между президентами продолжался 2 часа. Cудя из открытых источников, был непростым. О проваленных реформах, о заигрывания с Китаем, о пророссийском окружении Зеленского. Вспомнили о Коломойском и Ермаке. Через полгода увидим, прислушался ли Зеленский к замечаниям Белого дома.

Этот визит не предусматривал подписание важных документов. Однако совместное политическое заявление США и Украины - в положительной для нас тональности. В нем не было побед в виде плана действий относительно членства в НАТО для Украины, ни откровенных измен, в том числе по "Северному потоку-2" (в совместном заявлении говорится, что Соединенные Штаты выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток-2". Хотя 21 июля США и Германия объявили, что договорились о завершении строительства этого российского газопровода. - ГПУ).

Конкретные пункты подсказывают, как добиться большей поддержки США. Украине нужно принять законы о реформе СБУ, о проверке инвестиций, завершить судебную реформу, честно избрать председателя Специальной антикоррупционной прокуратуры и директора Антикоррупционного бюро. Зеленскому снова намекнули - надо бороться с олигархами.

Какие выводы из визита? Это не то, что мы ожидали. Для Зеленского - это много, а для Украины - мало.

С другой стороны, впервые за долгое время украинско-американские отношения вышли на уровень конкретных предложений. США показали, что больше не верят обещаниям, а требуют дел. Указали задачи на ближайший год. Их реально выполнить в течение шести месяцев. Если Зеленский начнет изменения - это шанс для страны выйти на другой уровень развития. Если нет, то США поставят крест на нем и будут ждать нового президента, который будет способен вести взрослую политику.

60 миллионов долларов выделят Украине Соединенные Штаты Америки. В частности, на закупку переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Также в этом году предоставят $ 45 млн гуманитарной помощи из-за российской агрессии.

О чем договорились в Вашингтоне

Украинская компания Энергоатом и американская "Вестингауз Электрик" (поставщик ядерного топлива для атомных электростанций. - ГПУ) договорились о привлечении технологии и инвестиции для строительства пяти блоков ядерного реактора стоимостью около $ 30 млрд.

Укроборонпром заключил три соглашения с американскими компаниями на $ 2,5 млрд. Министерство аграрной политики подписало меморандум с Международной финансовой корпорацией о финансировании оросительных проектов.

Экспортно-импортный банк США готов увеличить сумму поддержки Украины до $ 3 млрд.