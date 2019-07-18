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пятница, 19 июля 2019 06:15

Должны сделать все, чтобы молодежь не убегала из страны, а строила сильное, крепкое государство

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Народным депутатом по 195-му избирательному округу может стать 45-летний Николай Пошиваник.

Кандидат активно участвует в развитии местного сообщества. При его содействии выделили 1 млн грн на компьютерную технику для Ирклеевской и Чернобаевской школ. Спонсирует детские спортивные секции.

- Я никогда не давал нереальных обещаний, чтобы понравиться избирателям и забыть о них завтра, - говорит Пошиваник. - Иду в кандидаты, потому что горько за людей и детей, которые вынуждены выживать. Сеть МАФов, школ и детских садов должна быть обеспечена современным оборудованием и достойными условиями. Должны сделать все, чтобы молодежь не убегала из страны, а строила сильную, крепкую державу.

В 2015 году Пошиваник за собственные средства заменил электропроводку в операционном отделении Чернобаевской центральной райбольницы. Постоянно помогает пациентам Чеховского психоневрологического интерната, ветеранам Второй мировой войны и АТО.

- Мой жизненный принцип: "Хочешь что-то сделать - сделай сам". Иду на выборы с уверенностью, что смогу улучшить жизнь для земляков, - добавляет кандидат в нардепы. - Мои дела - это и помощь, которую предоставляю людям в Чернобаевском районе. Буду добиваться и отстаивать интересы жителей нашего округа. Подавать законодательные инициативы, которые будут поддерживать отечественного товаропроизводителя и создавать условия для развития малого и среднего бизнеса.

Программа кандидата предусматривает возрождение округа и решения его проблем. Хочет, чтобы украинцы не уезжали на заработки, а получали здесь достойные зарплаты и пенсии, а молодые семьи могли приобрести жилье. Важны прозрачная экономика и развитие внутреннего производства. Народ должен потреблять недра государства по себестоимости, получать недорогие и долгосрочные кредиты. Убежден, что страна может жить за счет собственных энергетических ресурсов, но для этого коррупционеры должны быть за решеткой.

- Буду инициировать направление государственных средств на строительство и восстановление дорог в нашем округе. Контролировать качество выполнения работ. Все работы будут проводиться только с надежными партнерами.

Важным направлением программы Пошиваник считает заботу о незащищенном населении, поддержку ветеранов АТО и выделение земельных участков военнослужащим и семьям погибших героев.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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Дата
19
июля

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