Для завершения медицинской реформы нужно не меньше двух лет

- Для большинства украинских политиков здравоохранение - болячка, которую лучше не трогать. Они не пользуются медициной, поэтому не понимают ее проблем, - говорит 27-летний Станислав Грещишин, бывший руководитель патронатной службы исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Три года занимается трансформацией медицинской системы и доступом украинцев к качественной медицинской помощи.

Патронажная служба организует ежедневную работу министра, готовит материалы, встречи и мероприятия, обеспечивает связь с чиновниками других органов государственной власти.

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее бывшая заместитель, а ныне народный депутат Ольга Стефанишина говорят, что изменения в сфере сворачиваются. Что будет с медицинской реформой?

- Изменения на первичном звене не тронут. Это - возможность выбирать семейного врача, записаться к нему на прием, получить первичную медицинскую помощь бесплатно. В этой части произошла перезагрузка - деньги пошли за пациентом, учреждения стали самостоятельными, врачи заключают договоры с учреждениями, на каких условиях будут работать. Для граждан появилось новое качество услуг, они к нему привыкли. Почти 30 миллионов украинцев выбрали семейных врачей. Система работает.

Недавно в министерстве возникло предложение уравнять зарплаты врачей на первичке. Потому что у некоторых уже высокие, у кого-то - не изменились. Начинается уравниловка, от которой мы пытались избавиться. Должна быть конкуренция и финансовый фактор, который влияет на качество услуг. Хорошо, что от этой инициативы отказались.

Что ждет вторичное звено - специализированную медицинскую помощь? Ее реформа должна начаться в 2020 году.

- Правительство Гончарука повторяет, что реформа продолжается. Но этого не видно - не ведется подготовка, работа с регионами. А управленцы на местах должны понимать, что им надо сделать и почему.

Это еще и вопрос, насколько для людей в правительстве здравоохранение - приоритетно, насколько компетентны в том, что делают.

В ноябре подал в отставку глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко. Перед тем было несколько резонансных увольнений в министерстве. Почему так происходит?

- Люди, которых отобрали на государственную службу по конкурсу, нацелены на результат. Теперь непонятно, как принимаются решения. Вроде бы есть ответственные за направления. Но они не озвучивают, что собираются делать. Или даже если и принимают решения, однако после того ничего не делается. Создается впечатление, что эти решения принимает кто-то другой. И спускают, скажем, министру.

Прошло четыре месяца, как сформировалось правительство. Председатель НСЗУ Олег Петренко, руководитель Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко, гендиректор "Центра общественного здоровья" Владимир Курпита, заместитель министра Младена Качурец ушли с должностей. Не потому, что их запугали или они не справились, а потому что видят - это издевательство, а не работа. И пустая трата времени. Увидели, что их не слышат и не понимают.

Кто может возглавить Национальную службу здоровья?

- Сейчас обязанности исполняет бывшая заместитель Петренко - Оксана Мовчан. Думаю, она пойдет на конкурс. Это лучший вариант. Потому что если сейчас произойдет кардинальное изменение в НСЗУ (орган, созданный в декабре 2017 года, по сути, является государственным страховщиком и распределяет деньги на медицинские учреждения за обслуживание пациентов. - ГПУ) и туда приведут кого-то из фармацевтической сферы, это еще больше поставит под сомнение второй этап реформы.

В конце августа депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Зоряна Скалецкая три месяца будет возглавлять Министерство здравоохранения, а затем ее заменит Михаил Радуцкий - депутат, бывший владелец сети клиник "Борис". Во властной команде передумали?

- Зоряну Скалецкую назначили в последний момент. Вроде существовала договоренность, что она будет работать временно. А Михаил Радуцкий закроет свои бизнес-вопросы и пойдет на министра. И думаю, что с самого начала Радуцкий понимал, что быть главой парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования удобнее, чем руководить министерством. Влияет на Минздрав (в августе камеры в Раде зафиксировали переписку Радуцкого, в которой он с использованием нецензурной лексики писал, что его человек на должность руководителя МОЗ - Зоряна Черненко, а не Ульяна Супрун. - ГПУ), но не несет ответственности.

Можно ли было сохранить команду реформаторов в министерстве в условиях политических перемен?

- В европейских странах государственная служба работает, вопреки каким-либо изменениям в политике. Чтобы была возможность для внедрения стратегических вещей.

Мы как политическая команда понимали, что должны будем уйти, однако должны остаться госслужащие, внедряющие изменения. И, думаю, что новая команда изначально тоже так думала. И как сказал о причине отставки Олег Петренко, "наши ценности слишком сильно отличались".

До смены власти была информация, что если бы Ульяна Супрун осталась, медицинскую реформу можно было завершить за полтора года.

- Чтобы на всех уровнях заработали новые прозрачные правила для граждан и медиков, нужно до двух лет. Впервые произошла большая трансформация в системе здравоохранения с хорошими результатами, никаких коррупционных скандалов. Мы пытались создать образец того, как служить стране и гражданам.

В экспертной среде поддержка Ульяны и оценка эффективности команды Минздрава были высокими. Бизнес-сообщество, экспертная и международная среда говорили Зеленскому - дайте им доделать то, что начали. Однако приняли иное решение.

Накануне отставки у Ульяны Супрун была встреча с президентом Владимиром Зеленским. Они вроде не нашли общий язык.

- На самом деле встреча прошла хорошо. Но ключевая проблема здравоохранения сейчас - политики ею не пользуются, не понимают ее проблем, это для них не приоритет. Как и для президента. Эту сферу отдали знакомому Зеленского, Михаилу Радуцкому.

Часто на здравоохранение смотрят, как на болячку, которую лучше не трогать. Лучше получить 200 "скорых" от Рината Ахметова (26 ноября Фонд Рината Ахметова передал 31 автомобиль первичной медико-санитарной помощи в рамках проекта "200" скорых" для Украины". - ГПУ) - это красиво. Или оборудование закупить. Но речь не идет, чтобы сделать систему, которая будет работать, будет понятной и доступной для граждан.

Впервые за годы независимости в Минздраве была мощная команда, способная поднять этот вопрос на высокий уровень и что-то изменить.

Закупку лекарств через международные организации называют одним из крупнейших достижений реформы и борьбы с коррупцией в медицине. Какая сейчас ситуация с закупками?

- До 2015 года на госзакупках лекарств несколько групп дистрибьюторов и фармацевтических производителей через компании-прокладки ежегодно отмывали до трех миллиардов гривен. На этом кормилось большое количество влиятельных людей. Их не устраивала Ульяна Супрун как руководитель министерства.

В течение последних трех лет закупки на уровне государства проводили международные организации. Сейчас речь идет о том, что частью препаратов на следующий год будет заниматься вновь государственное предприятие. Есть риск, что на него попытаются воздействовать заинтересованные группы, которые в эти годы теряли деньги. Люди, которые зарабатывали на госзакупках, опять появляются в министерстве и возле первых лиц.

Работал учителем истории

Станислав Грещишин родился и вырос в Ужгороде. Учился в школе с углубленным изучением английского языка.

В 2015 году получил степень магистра по истории в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Два года работал учителем истории в школе. Был координатором по планированию в общественной организации "Защита патриотов". С августа 2016 года работал в команде Ульяны Супрун в Министерстве здравоохранения Украины. С 2018 года по сентябрь 2019-го - руководителем патронатной службы министра.

Владеет английским и польским языками.

С Ульяной Супрун и режиссером Владимиром Тихим создают аналитическо-просветительский центр "Arc.UA", который будет распространять культуру анализа, исследования и здравого смысла.

- Работаю в команде людей, которые хотят развивать Украину, - говорит Станислав.

Из последних прочитанных книг понравилась "Просвещение сегодня" канадско-американского ученого Стивена Пинкера.

Имеет жену и сына.