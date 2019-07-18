"Чтобы восстановить отравленные земли, надо рекультивировать полигоны твердых отходов"

От того, на какой земле мы живем, каким воздухом дышим, какую пищу потребляем, зависит самое главное - здоровье людей. Украина сейчас, к сожалению, занимает первое место в Европе по уровню смертности от последствий загрязнения окружающей среды. 7% территории страны - это свалки.

Вблизи Полтавы расположена аварийная свалка, которая функционирует еще с 1953 года. Ее площадь - почти 20 га, высота мусора местами достигает 60 м.

"Если в ближайшее время не начать решать проблему Макуховской свалки, мусор будет некуда девать, и мы все в нем просто утонем. У нас в Полтаве давно мог бы быть завод по переработке бытовых отходов. Однако городские власти просто игнорируют проблему, чиновникам это не надо. Они поднимают этот вопрос только тогда, когда что-то случается, или пиарятся на этой теме перед выборами ", - заявил кандидат в народные депутаты Сергей Иващенко.

Он убежден, что катастрофическую ситуацию с Макуховской свалкой можно решить, если отказаться от коррупционной составляющей и действительно начать работать для людей. "Необходимо развивать переработку и строить перерабатывающий завод. Есть достаточно ресурсов, как внутренних, так и внешних - путем привлечения инвестиций из-за границы. Однако отсутствует политическая воля", - отметил Сергей Иващенко.

В каждой европейской стране есть специальные контейнеры для сортировки мусора. Распределяют отходы на несколько основных категорий: пластик, стекло, бумага, органические отходы и металл. Это упрощает процедуру переработки и утилизации мусора.

"Нам надо создавать условия и приучать людей к культуре сортировки отходов. Кстати, мы в микрорайоне Садовый в селе Рассошенцы уже установили первую партию новых баков для сортировки мусора, которые закупило наше предприятие. И дальше развивать переработку, внедрять такие программы здесь, в Полтаве , и в селах Полтавского района", - сказал кандидат в народные депутаты.

Он отметил, что в Верховной Раде будет отстаивать вопросы экологической безопасности. Сергей Иващенко знает, как бороться с мусорным кризисом в регионе. Он будет добиваться ликвидации Макуховской свалки и привлекать инвесторов для строительства перерабатывающего завода. Главное условие при этом - чтобы он находился там, где не будет приносить вред жителям окрестных населенных пунктов.

"Я буду работать над тем, чтобы обеспечить на уровне городов программы сортировки и переработки отходов, чтобы законодательно ограничить использование бытового пластика. Для того, чтобы восстановить отравленные земли, нам надо рекультивировать полигоны твердых отходов. Кроме того, буду инициировать введение социальных программ поддержки украинцев, которые живут на тех территориях, которые страдают от экологической катастрофы", - подчеркнул кандидат в народные депутаты Сергей Иващенко.