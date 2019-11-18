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вторник, 19 ноября 2019 07:06

Бюджет на 2020 год не предусматривает стремительное развитие

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— Приоритеты — образование, медицина, социальные программы. Рост бюджета отправлен на опорные школы, зарплаты учителям. Максимально обеспечены граждане лекарствами. С 1 января ускорим строительство дорог к школам, больницам скорой помощи, — говорит министр финансов 43-летняя Оксана Маркарова в Верховной Раде 14 ноября.

Парламент за час принимает государственный бюджет на 2020 год. "За" — 280 голосов. Поддерживают фракция "Слуга народа", группа "За будущее" и внефракционные.

Доходы запланированы в размере 1,094 трлн грн, расходы — 1,180 трлн грн. Дефицит — 2,09% валового внутреннего продукта.

На социальную сферу, включая пенсии и субсидии выделят 294 млрд грн. Это на 40% больше, чем в этом году. На здравоохранение — 113 млрд грн, дорожную инфраструктуру — 73,7 млрд, образование — 145,1 млрд. Расходы на оборону и безопасность составляют 254,8 млрд грн, 130 из которых — Министерству обороны.

Минимальная зарплата будет 4723 грн, сейчас — 4173 грн. Средний курс гривны к доллару планируется на уровне 27.

На обслуживание госдолга пойдет 141,5 млрд грн. Расходы на Офис президента уменьшили на 70 млн — до 916 млн грн. На Кабинет министров — 1,06 млрд грн. На Верховную Раду пойдет 2 млрд грн.

— В следующем году должны отдать 15 миллиардов долларов внешнего долга. А в бюджете на все 43 миллиарда. То есть надо отдать каждую третью заработанную гривну, — говорит политолог Виктор Таран, 41 год.

— Международный валютный фонд не подписал с Украиной новый документ. В этих условиях правительство Гончарука сделало бюджет жесткой экономии. Через полгода могут его пересмотреть.

Есть положительная новость. Денег хватит. Правда, это будет необходимый минимум, который позволит выживать, а не развиваться. Рывка не будет. Но экономика будет немного расти.

Смета в общих цифрах осталась такая, как и нынешняя. Все увеличения, в частности, социальных расходов, на уровне индексации (повышения, которое возмещает подорожание товаров и услуг. — ГПУ).

Но почему-то исчезла программа в поддержку фермерства. Накануне земельной реформы это — бессмысленно.

Впервые бюджет приняли так быстро. Но, на самом деле, это трагедия украинского парламентаризма. Рада перестала выполнять свою главную функцию — контролировать исполнительную власть. Депутатов не интересует, куда перераспределять средства. Они принимают все подряд.

Депутаты спорили с Кабмином не за то, каким должно быть финансирование отраслей, а кому достанутся субвенции на округа. Их уменьшили до 2 миллиардов. Это деньги для мажоритарщиков, от которых нужны будут голоса. Например, группа "За будущее". Офис президента уже наметил перезапуск парламента по пропорциональной системе. Их не интересуют округа. Мажоритарщикам-"слугам" скажут: "Голосуйте, как надо, и вы попадете в список".

— Бюджет реалистичный, непопулистский. Его можно выполнить. На запланированное денег хватит, — говорит директор Института социально-экономической трансформации 41-летний Илья Несходовский.

— Можно, конечно, критиковать за недостаточный рост отдельных статей. Однако имеем ограниченные поступления. Чтобы что-то увеличить, надо где-то уменьшить. Предвыборные слова власти остались обещаниями.

Хорошо, что увеличили финансирование дорог. Это будет влиять на рост ВВП, создадутся условия для инвестиций и рабочие места. Увеличили расходы на оборону, здравоохранение. Это фактически реализация программы первичного медицинского обеспечения.

Но прожиточный минимум остался неизменным (с 1 января до 1 июля сохранится на уровне декабря 2019 года — 2102 грн. — ГПУ). На том же низком уровне, который не соответствует его реальному значению.

Есть надежды на увеличение доходов от таможни. Тогда будет возможность уменьшить дефицит бюджета. Рост экономики добавит агропроизводство. Сейчас деньги вкладываются в сельскохозяйственную технику, новейшие технологии в обработке земли. Доходы населения будут расти, значит — будет увеличиваться торговля.

— В этом году не было марафона поправок в бюджет, — говорит политолог Владимир Фесенко, 61 год. — Для украинской политики это необычно. Главное объяснение — монобольшинство, которому не надо искать дополнительных голосов.

Определенные проблемы внутри фракции есть, но Зеленскому удалось ее объединить. Проголосовали 240 — почти все. Раньше символом договорняков были "пожарные машины для Ляшко" (во время обсуждения бюджета на 2016 год появлялись пункты расходов о закупке пожарных машин. Их приобретали у предприятия, которым, по данным СМИ, много лет занимается Ляшко. До этого он отказывался голосовать за документ. Эксперты связывают эти факты. — ГПУ). Сейчас этого не нужно.

Наверное, какие-то договоренности "Слуги народа" с крупным бизнесом были — голосовала группа мажоритарщиков "За будущее". Но без циничных уступок в их пользу.

Бюджет и земельную реформу проголосовали именно сейчас, потому что в Украину приезжает миссия МВФ. А бюджет — это одна из ключевых тем переговоров. Так президентская команда и правительство хотели показать, что у них все под контролем.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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19
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