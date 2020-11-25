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четверг, 26 ноября 2020 07:41

"Бондаренко правильно делает, что не слушает правительство. Как я научу ученика по интернету ездить за рулем?"

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- Недавно в подвале многоэтажки нашли расчлененное тело мужчины. У меня дочь ежедневно поздно возвращается домой. Буду голосовать за Евпака. Обещает позаботиться о безопасности - Черкасщанка 48-летняя Елена Подгорная ищет свой адрес в списках на избирательном участке в холле специализированной школы №3. 22 ноября в Черкассах проходит второй тур выборов. Соревнуются действующий мэр 46-летний Анатолий Бондаренко от партии "За будущее" и местный бизнесмен 35-летний Виктор Евпак от "Голоса".

Бондаренко по образованию экономист. Был председателем поселкового совета Лысянки на Черкасщине, откуда родом. Возглавлял там райгосадминистрацию. Несколько лет работал заместителем генерального директора компании "Нибулон". Занимался бизнесом. С ноября 2015 года - мэр Черкасс. Тогда шел от "Батьківщини". Состоял в партии 10 лет. В первом туре выборов получил 37,6%. Обещает наладить сортировку и утилизацию мусора, установить очистные сооружения для повышения качества воды, озеленить город.

Евпак - юрист, руководит IТ-компанией, разрабатывающей приложения для мобильных телефонов, интернет-сайты. В прошлом году баллотировался в народные депутаты от партии "Голос". Выборы проиграл. На посту мэра обещает создать агентство развития города, специалисты которого будут привлекать инвесторов. Ввести равноценное финансирование всех районов города. В первом туре набрал 19,14% голосов. Во втором о его поддержке объявили "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Самопоміч", Народный рух Украины, "Пропозиція" и "Демократический альянс".

В очереди за бюллетенями стоят по двое-трое.

- Все как-то не организовано. Шторки кабинок стоит отодвигать. Я несколько минут стою в очереди, а там никого нет, - говорит пожилая женщина в старой дубленке.

- Ног же не видно. Мы не можем после каждого занавеску отодвигать, - отвечают наблюдатели.

- На первом туре стояли очереди, с бюллетенями было сложно разобраться, - рассказывает работница избирательной комиссии. - Сегодня людей меньше. На повторные выборы придут только сознательные, которые знают своего кандидата.

- Не скажу, за кого голосовал. Это тайна, - говорит 63-летний Иван Иванович. - Выбрал того, кто имеет достижения, а не только говорит о них. Сейчас в городе одна проблема - коронавирус. Ее надо решить. Бондаренко правильно делает, что не слушает правительство с этими карантинами. В этом поддерживаю его. На работу хожу через день. А как я по интернету могу научить ученика ездить за рулем?

Около 11:00 на участок приходят Анатолий Бондаренко с женой Валерией.

- Я верю в свою победу, - говорит. - Хотя нынешняя кампания была самой грязной за мою карьеру. Много лжи о себе услышал. Я придерживаюсь слов - не разочарую избирателей. Уже работаю над проектами, о которых говорил. Главное, чтобы поддержали депутаты. Моя задача - чтобы Черкассы вошли в тройку самых комфортных городов Украины.

На скамье возле школы сидит предприниматель 52-летний Алексей Громов.

- Жду сына. Я голосовать не ходил. Не вижу своего кандидата. Евпак молодой в политике. Не верю, что сможет что-то изменить. Бондаренко - бандит, как и остальные политики. Видел толпу журналистов, которые снимали, как он за себя галочку ставит. Я на их месте спросил бы, когда в Черкассах предприниматели смогут нормально работать без бюрократического ада и взяток. Власть нас просто душит.

При входе на участок в школе №31 меряют температуру, просят надевать маски. У дверей сидят две женщины из экзит-пола.

- Слышите хорошо? - спрашивает 50-летняя с короткой прической.

- Слышу, - отвечает мужчина с палкой.

- Давайте, говорите возраст, пока не забыли, и за кого голосовали?

- 82 мне. А голосовал за Бондаренко.

- Я тоже голосовала за нынешнего мэра, потому что порядок в городе, - добавляет 79-летняя Нина Ивановна. Берет под руку мужа. - Мы как увидели по телевизору дебаты, то это же тот второй - с Порошенко, а он вор.

37-летняя Татьяна достает антисептик и мажет им руки:

- Я довольна работой Бондаренко. Переехала сюда в 2010 году. Еще при предыдущем мэре. Так Черкассы сейчас и тогда - не сравнить. Многое изменилось.

На участке скоплений нет. Люди заходят по очереди. Преимущественно пенсионеры.

- Выбрал Евпака, потому что хочу изменений. Он хоть и мал ростом, но очень умный, - говорит 42-летний Игорь.

В 12:30 на участок приезжает Виктор Евпак с родителями и женой Каролиной.

- Мы против коррупции и кумовства. Этим и отличаемся, - говорит Евпак. - Предвыборная кампания была трудная из-за фейков. Сегодня получил информацию о массовом подкупе избирателей. Явка, к сожалению, низкая. Люди отчаявшиеся, потому что власть пять лет их не слышала.

На выборах победил действующий мэр Анатолий Бондаренко, по данным экзит-пола. За него проголосовали 54,25%. Евпак получил 45,75%. Голосовать пришли почти 26% избирателей. Явка в первом туре 25 октября составляла 30%.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО, Анна ОРЕЛ
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