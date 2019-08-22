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пятница, 23 августа 2019 00:35

Больше всего депутатов будет в бюджетном и финансовом комитетах

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Партия "Слуга народа" будет иметь 60% мест в каждом комитете парламента. Проект решения подготовительной депутатской группы опубликовала в "Фейсбуке" вновь избранный нардеп от "Европейской солидарности", вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции 47-летняя Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В Верховной Раде девятого созыва будут готовить законопроекты на рассмотрение 23 комитета. По 4-19 мест в каждом достанется "Слуге народа", "Оппозиционной платформе - За жизнь" - от одного до трех, "Батьківщині", "Европейской солидарности" и "Голосу" - по одному-два. Последние не будут иметь своих представителей в шести комитетах. Квоты распределяются пропорционально численности фракций. Заявления на включение депутатов в комитеты подают прошедшие в парламент партии.

Больше всего депутатов - по 31 - планируют в четырех комитетах. По вопросам бюджета, а также - финансов, налоговой и таможенной политики. По организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития. По аграрной и земельной политике. К сравнению, в комитете социальной политики и защиты прав ветеранов - 10 парламентариев.

Утвердить комитеты Верховная Рада должна на первом заседании 29 августа.

"Руководство монобольшинства решило, что в комитете по евроинтеграции должно быть не более семи человек, - пишет Климпуш-Цинцадзе. - В то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией - 20. Евроинтеграция - это не "международные вояжи" и торжественные фото с руководителями ЕС . Это хлопотная работа во всех сферах жизни страны - от транспорта, таможни и энергетики до защиты авторских прав и изменения трудового законодательства. От профильного комитета зависит, как быстро и насколько качественно Рада будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты".

- "Слуга народа" имеет большинство в парламенте (254 мандата из 424. - ГПУ), - говорит политолог Владимир Фесенко, 60 лет. - распределяет депутатов по комитетам так, чтобы иметь преимущество. Так же в прошлом созыве действовали "БПП" с "Народным фронтом". Это традиционное поведение. Просто раньше было коалиционное большинство, а сейчас монопартийное.

- Есть комитеты, в которые традиционно не хотят идти - по образованию, культуре (подготовительная депутатская группа решила уменьшить количество комитетов с 27 до 23. В частности, не будет комитета по вопросам культуры и духовности. - ГПУ). Среди депутатов мало специалистов. Там особо не заработаешь, не разгуляешься. А вот бюджетный и налоговый дают много возможностей влияния, поэтому самые популярные.

"Слуги народа" окружили трибуны ВР

Фракция "Слуга народа" будет занимать большую часть зала Верховной Рады. 254 нардепа этой политсилы будут сидеть возле трибуны, президиума, ложи правительства и гостевой. Другие фракции и внефракционные депутаты получили места в глубине зала. Такое размещение партии большинства может препятствовать блокированию трибун представителями других фракций. Места согласовали на рабочей депутатской подгруппе. Первое заседание Верховная Рада 9-го созыва проведет 29 августа

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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